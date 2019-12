Kinder bauen Weihnachtskrippe



Die Tradition, eine Weihnachtskrippe zu bauen, hat Marta Diaz aus ihrer spanischen Heimat mitgebracht. In ihre Familie wurde alljährlich die Tradition gepflegt. Nach der Erstkommunion ihrer älteren Tochter entstand die Idee, Kinder dazu einzuladen, gemeinsam eine große Krippe für die Kirche zu bauen und diese dann in der Kirche aufzubauen. Seit Anfang Oktober wurde in zwei Gruppen kräftig gebastelt und gewerkelt. Seit dem ersten Adventssonntag hat das Kunstwerk seinen Platz am rechten Seitenaltar des Gotteshauses seinen Platz gefunden.

Immer wieder wurden neue Techniken ausprobiert. Gewerkelt wurde mit den unterschiedlichsten Materialien wie Pappmaschee, Styropor, Gips, Ton, Sisal, Draht, Holz, diversen Papierarten oder Getreidekörnern. Mit vielen kleinen Details wurden sieben Szenen der Weihnachtsgeschichte dargestellt.

Breiten Raum nimmt in diesem Jahr das Wasser ein. Es soll Jesus als die Quelle allen Lebens symbolisieren. Über die gesamte Breite der Darstellung fließt ein Fluss, über den eine Brücke führt. Hierüber gelangen Maria und Josef nach Bethlehem. Am Uferrand waschen Frauen ihre Wäsche. Allerlei Sträucher wachsen entlang des Baches. Hunde tollen herum. Auf dem Wasser schwimmen Enten.

Die Kinder haben viele Ideen entwickelt, wie wohl das Leben vor über 2 000 Jahren in Bethlehem wohl ausgesehen haben mag. Viele Alltagsszenen sind so entstanden. Frauen und Kinder schöpfen Wasser aus einem Brunnen. Ein Töpfer bietet seine Waren an. Ein Bäcker holt gerade das Brot aus dem Ofen. Ein Mann schleppt ein Bündel Reisig. Im Herd brennt ein Feuer. In einem Garten wächst allerlei Gemüse. Zu entdecken sind auch Orangenbäume, Zypressen und Palmen.

Dargestellt sind auch Szenen der Weihnachtsgeschichte. Im Mittelpunkt steht der Stall, in dem Jesus geboren wurde. In einer Ecke ist die Verkündigung des Engels an Maria dargestellt. Zu sehen ist auch die Herbergssuche oder die Hirten mit ihren Schafen auf dem Feld. Etwas abseits machen sich die drei Weisen aus dem Morgenland mit ihren Kamelen auf den Weg nach Bethlehem.

Die jungen Baumeister waren mit großer Begeisterung bei der Arbeit. Es hat allen großen Spaß gemacht, so das Resümee der Kinder und der Initiatorin. Es sei für die Kinder eine sehr wichtige Erfahrung gewesen, zusammen etwas zu gestalten und sich mit dem biblischen Geschehen verstärkt zu beschäftigen, so Diaz. Das Kunstwerk ist bis Maria Lichtmess (2. Februar) zu besichtigen.