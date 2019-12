426 Tiere liebevoll versorgt

Baden-Baden - Schon seit über 100 Jahren setzt sich der Tierschutzverein Baden-Baden für das Wohl von Haus- und Wildtieren ein. Schon in den 50er Jahren wurde das Tierheim im Märzenbachweg errichtet. Trotzdem, so bedauerte die Vo rsitzende Viola Peter bei der Jahreshauptversammlung, sei es "vielen immer noch nicht richtig bewusst, was wir hier leisten".



"Wir tun was!" Unter diesem Motto wurden im abgelaufenen Vereinsjahr 426 Tiere aufgenommen. Neben 37 Fundhunden und 15 Hunden, die abgegeben wurden, bilden 98 Fundkatzen das Gros der Tiere, die derzeit im Tierheim liebevoll aufgepäppelt und auch medizinisch versorgt werden. 21 Tiere konnten ihren Haltern wieder zurückgegeben werden, da sie sowohl gechippt als auch registriert waren. Ohne Registrierung nutzen auch Chips letztlich nichts, da ihre Besitzer nicht gefunden werden können, sagte Peter. Im Tierheim, das als eines von wenigen auch über einen 24-Stunden-Notruf verfügt, werden jährlich rund 200 Katzen gechippt.

Doch neben Hunden und Katzen leben noch andere Tiere zeitweise im Märzenbachweg: Vogeljunge, Rehkitze, die nach dem Aufpäppeln von Menschenhand nicht mehr ausgewildert werden können, Marder, Eichhörnchen, Reptilien und andere mehr.

Manche stammen auch aus verwahrlosten Wohnungen sogenannter Mietnomaden, die neben Dreck und Müll auch ihre Tiere zurücklassen, wenn sie weiterziehen. Drei ganztags fest angestellte Tierpfleger, drei Teilzeitkräfte und ein Azubi und viele ehrenamtliche Helfer, die zum Teil schon seit über 20 Jahren den Verein unterstützen, sorgen dafür, das umfangreiche Aufgabenspektrum des Vereins zu bewältigen.

Die zweite Vorsitzende Magdalene Runck-Sexty, die unter anderem die Jugendgruppe reaktiviert hat, gab einen Überblick über deren Aktivitäten. So wurden unter anderem Insektenhotels und Vogelhäuschen gebaut und Seminare des Tierschutzbundes besucht. Eine Diaschau, zusammengestellt von Jessica Reichynek, bot einen Überblick über die Aufnahme von Tieren.

Schatzmeister Jürgen Kuttruff legte den Kassenbericht vor, der von Christian Kniep und Traudel Gasthauer geprüft worden war. Viola Peter dankte explizit noch ihrem inzwischen ausgeschiedenen Vorstandskollegen Andreas Kniep für seine langjährige tatkräftige Mitarbeit.

Vorstand und Beirat blieben nach den Wahlen in bewährten Händen: Vorsitzende Viola Peter, zweite Vorsitzende Magdalene Runck-Sexty, Schatzmeister Jürgen Kuttruff, Schriftführer Paul Jendrek. Im Beirat sind Anita Rodriguez, Ursula Kolodziej, Brigitte Tendler, Diana Fischer.