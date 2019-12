Einstimmung auf Weihnachten

Baden-Baden - Weihnachtliche Melodien, bezaubernde Tänze und besinnliche Gedanken - unterhaltsame Nachmittagsstunden erlebten die Senioren der Kurstadt bei der traditionellen Weihnachtsfeier im Bénazetsaal des Kurhauses.



Mehr als 550 Personen waren der Einladung von Oberbürgermeisterin Margret Mergen gefolgt. Das Stadtoberhaupt ließ in ihren Grußworten das vergangene Jahr Revue passieren. Sie erinnerte an die Proteste der Jugendlichen, die freitags zum Schutz des Klimas in Deutschland und vielen Städten weltweit auf die Straße gehen. Mergen rief die anwesenden Bürger dazu auf, ihren Enkeln von früheren Zeiten zu erzählen, in denen ein Leben auch ohne Konsum von Plastik und Autos möglich war. "Ermuntern sie die Jugend", appellierte das Stadtoberhaupt begleitet vom Applaus der Anwesenden.

Weiter nannte sie einige große kulturelle Veranstaltungen in der Kurstadt wie die Bambi-Verleihung und die baden-württembergischen Theatertage. Sie wünsche sich für die Zukunft des Festspielhauses, dass dies in den nächsten Jahrzehnten weiter erfolgreich sein würde. "Wir können stolz auf so ein tolles Opernhaus sein", sagte Mergen. Mit Blick auf das kommende Jahr kündigte sie an, dass zwischen Weststadt und Oos mehr Angebote zum Verweilen geschaffen würden. Ebenso erinnerte sie an etliche Veranstaltungen zu dem 200. Geburtstag von Clara Schumann. Apropos Clara Schumann: Das Gitarrenensemble der gleichnamigen Musikschule unter der Leitung von Veronique van Duurling brachte einige Weihnachtsmelodien zu Gehör. Das Publikum fühlte sich spontan animiert mitzusingen. Das Vokalensemble der Musikschule präsentierte unter anderem bei "An den Abendstern" und "Venid Pastorcillos" eindrucksvolle Gesangskunst.

Mit den Päda-Voices präsentierten sich junge Gesangsstimmen den Besuchern. Als Überraschung fuhr der Nikolaus mit seinem Schlitten und begleitet von Tänzerinnen an die Bühne. Der bekannte Rundfunkmoderator Berth Wesselmann führte die Gäste durch das Programm und steuerte mit einigen Gedichten besinnliche Gedanken bei.

Eine bezaubernde Atmosphäre schufen die beiden Tänzerinnen Amy Ziefle und Anne-Kathrin Scherer der Ballettschule Baden-Baden bei ihren Solotänzen.