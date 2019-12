Historisches Englisch als Herausforderung

Baden-Baden - "Tollste Musik und eines der Top Ten unter den Oratorien" verspricht Chorleiter Uwe Serr ein außergewöhnliches Konzert. Wie in den Vorjahren engagiert er sich im Rahmen der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude", um weniger vom Glück begünstigten Menschen in der Kurstadt eine Freude zu bereiten.



Oft hat er das schon mit seinen Päda-Voices oder dem Chor der Stiftskirche getan, etwa im Vorjahr gemeinsam mit der Philharmonie Baden-Baden bei begeisternden Opernchören. Diesmal konzertiert Serr am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr mit dem Vokalensemble Lucida Vallis und dem Kammerorchester der Stiftskirche in dem Gotteshaus am Marktplatz. Und auch in diesem Jahr bringen der gemischte Chor und die Musiker mit den schönsten Chören und Arien aus Händels "Messias" ein gewaltiges Werk zu Gehör, das zusätzlich von zwei Vokalsolisten bereichert wird.

Die rund 35, laut ihrem "Chef" sehr ambitionierten Sängerinnen und Sänger bringen viel Chorerfahrung ein und agieren seit rund 15 Jahren sehr erfolgreich. Das Vokalensemble Lucida Vallis ist ein Projektchor, der auch m al zwei Programme pro Jahr auf die Beine stellt - bisherige, in sehr guter Erinnerung gebliebene Darbietungen waren beispielsweise Bachs Weihnachtsoratorium, die Johannespassion oder das Mozart-Requiem. Im "Messias" habe Händel Bibeltexte von der Geburt des Erlösers und seinem Wirken über Leiden und Sterben bis zur Auferstehung und Himmelfahrt vertont und biete damit "eine Perspektive über den Tod hinaus", erklärte Serr im BT-Gespräch. Das Gesamtwerk umfasst drei Stunden, doch so lange müsse niemand aushalten, schmunzelte der ambitionierte Chorleiter, hat er doch eine kluge Auswahl der schönsten Chöre und Arien getroffen. Während sich der erste Teil des Konzertes schwerpunktmäßig auf die Adventszeit und weihnachtliches Erleben konzentriert, stellt das berühmte "Halleluja" aus der Offenbarung des Johannes im zweiten Part den Höhepunkt des dramatischen Werkes dar.

Als besondere Herausforderung für die langjährig erprobten Sängerinnen und Sänger ist dabei die englische Sprache zu stemmen, "und zwar kein heutiges Oxford-Englisch, sondern originaler Slang der damaligen Zeit", stellt Serr klar. Händel sei zwar ein deutscher Komponist, habe jedoch die meiste Zeit in London gelebt, erläutert Serr die Hintergründe. Als Hilfe bei der Einstudierung nutzen seine Protagonisten teils Chor-Apps, um sich mit der Materie vertraut zu machen und sich so sorgfältig vorzubereiten. Besonders dürfen sich die Besucher auf die beiden Solisten freuen. Mit Dustin Drosdziok konnte ein Tenor gewonnen werden, der über ein umfassendes Lied- und Oratorien-Repertoire und hohe stimmliche Flexibilität verfügt.

Mit seinem raumgreifenden Bariton begeisterte Joachim Herrmann bereits 2016 bei Haydns "Schöpfung" in der Stiftskirche als Erzengel Raphael. So bleibt den engagierten Künstlern nur ein zahlreiches Publikum zu wünschen, das bei dem Konzert am zweiten Adventssonntag um 16 Uhr in der Stiftskirche sich selbst und bedürftigen Baden-Badenern etwas Gutes tut.