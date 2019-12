Anwohnerfrust in der Schußbachstraße





Seit 20 Jahren lebt er in der Weststadt. Am Anfang sei in der Schußbachstraße, einer Anliegerstraße, regelmäßig kontrolliert worden, ob die Autofahrer zur Durchfahrt berechtigt waren. Seit fünf, sechs Jahren sei das anders, durch das aus Anwohnersicht "viel zu hohe Verkehrsaufkommen" könne man gar nicht mehr auf die Terrasse sitzen, sagt Zimmermann. Eine "willkommene Bypassstraße" sei die Schußbachstraße. Zwei Nachbarn, die nicht namentlich genannt werden wollen, bestätigen das. Das Trio klagt über Durchgangsverkehr, Geschwindigkeitsüberschreitungen, den schlechten Zustand der Straße und Lärm, der dadurch entstehe. Eine Anwohnerin hat "wegen der Raser", Angst um ihre Enkel, wenn diese zu Besuch sind und im Vorgarten spielen.





"Wir wünschen uns permanente Kontrollen", sagt das Anwohner-Trio. Man spreche aber nicht nur für sich, sondern für "einen großen Teil der Anwohnerschaft in der Schußbachstraße", behaupten die drei. Bei der Oberbürgermeisterin, der Stadt, Polizei und dem Ordnungsamt habe man sich bereits mehrfach per Mail beschwert, eine Antwort seitens der Stadt habe er aber noch auf keine seiner Beschwerden erhalten, so Zimmermann bei einer Stippvisite am vergangenen Montag. Mit dieser Aussage konfrontiert entgegnete Stadtpressesprecher Roland Seiter, dass die Vorgabe an die einzelnen Fachbereiche laute, "spätestens innerhalb von 14 Tagen" auf Bürgeranliegen zu antworten. "Wir wollen bürgernah sein, anders geht das nicht", sagt Seiter und "ich kann mir das nicht vorstellen", dass gar keine Antwort kam. Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr meldete sich eine Vertreterin des städtischen Fachgebiets Straßenverkehr telefonisch bei der Frau des Beschwerdeführers. Laut Zimmermann kündigte sie an, dass in der Schußbachstraße zeitnah die Geschwindigkeit kontrolliert werde. Zudem habe man das Fachgebiet Tiefbau wegen des Zustands der Straße informiert und stehe mit der Polizei in Kontakt wegen der Anliegerkontrollen.





Geschwindigkeitskontrollen hat die Stadt laut Seiter "im ersten Halbjahr" 2019 durchgeführt, dabei sei nur wenig zu beanstanden gewesen. Einziger Ausreißer sei ein in der Dreißigerzone mit 59 Kilometern (!) pro Stunde gemessener Autofahrer gewesen. Seiter kündigte an, dass der teilstationäre Enforcement Trailer der Stadt (ein Blitzer) in der kommenden Woche in der Schußbachstraße aufgestellt werde. "Er wird dort sicher wieder mehrere Tage stehen". Der Stadtpressesprecher teilte mit, dass die Stadt nicht kontrollieren dürfe, ob Autofahrer eine Durchfahrtsberechtigung für die Schußbachstraße haben. Das sei Aufgabe der Polizei. Diese hat laut Lutz Kirchner vom Polizeiposten Baden-Baden am Freitag, 29. November, von 17.45 Uhr bis 18.05 Uhr dort kontrolliert. Das Ergebnis zeigt, anders als es die Anwohner schildern, dass sieben von neun Kontrollierten zur Durchfahrt berechtigt sind. Außerdem seien keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden. Laut den Anwohnern ist die "Rushhour", also die Hauptverkehrszeit, in der Schußbachstraße unter der Woche zwischen 6.30 und 8.30 Uhr sowie zwischen 16 und 18 Uhr. Zimmermann vermutet, dass die meisten "Abkürzer" Eltern von Kindern des Kinderhauses Eulenspiegel, Schüler und Lehrer der nahen Berufsschulen sowie Krankentransporte zum und Besucher des Klinikums Balg sind, die die Ampeln auf der Rheinstraße in Richtung Balger Straße umfahren wollen.





Aus Sicht von Seiter und Gabriela Krellmann, Schulleiterin der Louis-Lepoix-Schule, fahren die Schüler und Lehrer, über die Balger Straße. Nachverfolgen könne sie das nicht, sagte Krellmann, sie werde es aber in der nächsten Gesamtlehrerkonferenz ansprechen.





Kirchner sieht es generell kritisch, dass die Schußbachstraße überhaupt eine Anliegerstraße ist: Aus seiner Sicht würde sie heute aufgrund ihrer Beschaffenheit und Breite als "ganz normale städtische Straße" ausgewiesen werden. Wie man sieht, gehen Bürger- und Behördensicht in diesem Fall auseinander.





Kirchner kündigte stichprobenartige Kontrollen der Anliegerstraße an. Einen Schwerpunkt werde man aber nicht darauf legen können, da tägliche Kontrollen aufgrund der Einsatzlage und der Personalsituation nicht leistbar seien.