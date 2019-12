Ein Dankeschön für gelebte Solidarität

Gernsbach

25. Auflage des Nikolausmarktes Gernsbach (stj) - Es war im Jahr 1994, als bei Mitgliedern des Musikvereins Harmonie Staufenberg in einer lockeren Stammtischrunde die Idee aufkam, einen Nikolausmarkt zu veranstalten. Am Wochenende 30. November / 1. Dezember findet die 25. Auflage der Veranstaltung statt (Foto: pr). » Weitersagen (stj) - Es war im Jahr 1994, als bei Mitgliedern des Musikvereins Harmonie Staufenberg in einer lockeren Stammtischrunde die Idee aufkam, einen Nikolausmarkt zu veranstalten. Am Wochenende 30. November / 1. Dezember findet die 25. Auflage der Veranstaltung statt (Foto: pr). » - Mehr

Bühl

Bäume für den Klimaschutz Bühl (red) - Mitglieder der Kinder- und Jugendinitiative "Plant for the planet" pflanzten auf Gemarkung Eisental weitere 20 Bühler Frühzwetschgenbäume. Unter der fachkundigen Anleitung der Mitarbeiter des städtischen Bauhofs brachten die Kinder 20 Bäumchen in die Erde (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - Mitglieder der Kinder- und Jugendinitiative "Plant for the planet" pflanzten auf Gemarkung Eisental weitere 20 Bühler Frühzwetschgenbäume. Unter der fachkundigen Anleitung der Mitarbeiter des städtischen Bauhofs brachten die Kinder 20 Bäumchen in die Erde (Foto: Stadt). » - Mehr

Baden-Baden

Ehrenamtsabend findet Anklang Baden-Baden (co) - Beim ersten Ehrenamtsabend der Stadt Baden-Baden herrschte großer Andrang in der Akademiebühne. Oberbürgermeisterin Margret Mergen ehrte zahlreiche engagierte Ehrenamtler aus Vereinen und Initiativen (Foto: Hecker-Stock). Cornelia Bitsch moderierte den Abend. » Weitersagen (co) - Beim ersten Ehrenamtsabend der Stadt Baden-Baden herrschte großer Andrang in der Akademiebühne. Oberbürgermeisterin Margret Mergen ehrte zahlreiche engagierte Ehrenamtler aus Vereinen und Initiativen (Foto: Hecker-Stock). Cornelia Bitsch moderierte den Abend. » - Mehr