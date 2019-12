Früherer Wohnblock ist nur noch ein Haufen Steine

Kurz vor dem Abschluss stehen jetzt die Arbeiten am Wohnblock 10/12 mit 32 Zwei-Zimmer-Wohnungen, die durchschnittlich rund 42 Quadratmeter groß sind. Diese kleinen Wohnungen, so sagte GSE-Geschäftsführer Alexander Wieland am Donnerstag bei einem Vor-Ort-Besuch des Aufsichtsrats der Baugesellschaft, seien sehr gefragt. Die Mieter mussten während der Arbeiten, die im Mai dieses Jahres begannen, nicht ausziehen, denn im Bereich der Wohnungen wurden lediglich die Eingangstüren ausgetauscht.

Ansonsten stand bei der Sanierung besonders der Einbau eines Aufzugs im Blickpunkt, wobei man einen stillgelegten Müllschacht nutzen konnte. So sind die Wohnungen nun barrierefrei zugänglich. Außerdem wurden Dach-, Elektroinstallations- und Schlosserarbeiten durchgeführt.

Bei der Gestaltung des neuen Fassadenanstrichs wurde laut Wieland ein für die Brie-gelackerstraße beschlossenes Farbkonzept umgesetzt, das den Zeitgeist der 50er Jahre widerspiegeln und den ursprünglichen Charakter des Bauwerks ausdrücken soll. Die Gesamtkosten für die jetzt erfolgte Sanierung belaufen sich auf rund 650 000 Euro.

Damit ist die Gebäudemodernisierung in der Briegelackerstraße aber noch lange nicht abgeschlossen. Die GSE muss nach Auskunft von Alexander Wieland noch weitere elf Wohnblocks sanieren.

In einem Fall hat man allerdings jetzt den Abbruchbagger kommen lassen. Für das Gebäude Briegelackerstraße 2/4 war ein Abriss schon länger vorgesehen, um Platz zu schaffen für eine Erweiterung der Firma Arvato Bertelsmann. Daher hatte die GSE das Haus in den vergangenen Jahren "entmietet" und die Investitionen weitgehend reduziert. Nachdem Arvato dann aber einen Rückzieher machte, entschied sich die Verwaltung, das Gebäude im Rahmen einer städtebaulichen Neugestaltung trotzdem abzureißen.

Diese Arbeiten sind in kurzer Zeit weit vorangekommen, momentan ist von dem Wohnblock nur noch ein Steinhaufen übrig. Insgesamt fallen bei dem Abriss nach GSE-Angaben vor allem 3 200 Tonnen mineralischer Bauschutt, 150 Tonnen gipshaltige Materialien, zehn Tonnen Styropor und 60 Tonnen Altholz an. Bis zum Jahresende soll dieser komplette Rückbau abgeschlossen sein, das Gelände wird dann mit einem Zaun gesichert.

Was anschließend mit dem Areal gemacht wird, steht momentan noch nicht fest. Derzeit prüft die Stadt, ob hier ein weiteres Verwaltungsgebäude errichtet werden kann (wir berichteten). Sollte man davon Abstand nehmen, will die GSE an dieser Stelle Wohnbebauung realisieren, wobei auch an die Parkplatzprobleme in der Weststadt gedacht werden soll. Bürgermeister Alexander Uhlig betonte jetzt, dass eine Grundsatzentscheidung darüber, in welche Richtung es gehen soll, noch nicht gefallen sei.