Sogar Gebäudetausch scheint nötig

Rastatt



Gutachter gegen Wertstoffhof Rastatt (ema) - Der Landkreis Rastatt will nun doch nicht im nördlichen Landkreis/Hardt einen Wertstoffhof wie in Vimbuch errichten. Stattdessen soll laut Gutachten die Deponie Oberweier ertüchtigt werden, sodass die Warte- und Abfertigungszeiten dort reduziert werden.