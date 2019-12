Sozialer Austausch und gemeinschaftlicher Gedanke

Jeder, ob Alt oder Jung, Privatpersonen, Vereine oder die Kirchengemeinde, soll nach den Vorstellungen von Opitz vom Rebland-Forum profitieren. Die Hauptzutat zu dieser Idee ist denkbar einfach: Sozialer Austausch zwischen den Rebländern und der persönliche Einsatz für die Menschen im heimatlichen Lebensumfeld. Das Ziel: Der gemeinschaftliche Gedanke soll gestärkt werden.

Seit rund zwölf Jahren lebt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern in Neuweier, und sie hat festgestellt, dass es im Rebland sehr wohl ein intaktes Vereinsleben gibt. Jedoch machen ihr auch bestimmte Entwicklungen Sorgen. Für aktive Gruppen gebe es ein immer kleiner werdendes Netzwerk, auf das sie zurückgreifen könnten, bedauert sie. Der Nachwuchs bleibe aus und auch die Bereitschaft von Eltern, irgendwo mitzuarbeiten. "Wo sollen wir denn noch überall mitmachen", ist ein Satz, den die kommunalpolitisch Engagierte schon oft hören musste.

Der Befund stellt sich für Opitz wie folgt dar: "Es gibt zu wenig Austausch zwischen den aktiven Gruppen im Rebland, aber auch zwischen den Gruppen und einzelnen Personen, die aufgrund ihres Alters nicht mehr am aktiven Leben in der Gemeinschaft teilnehmen können." Hier setzt das Rebland-Forum an. Es bietet eine Informations- und Ideenplattform für alle, die sich irgendwie am gemeinschaftlichen Leben im Rebland beteiligen und etwas für den Erhalt der hiesigen Natur und die Menschen tun möchten, die nicht immer am sozialen Leben partizipieren können. "Es ist der Klick zwischen Ideen und der Umsetzung", sagt die 48-Jährige.

Ideen: Kirchentaxi und "Bänkle-Abende"



Opitz nennt ein mögliches Beispiel: Wenn etwa die Vereinsmitglieder des Heimatvereins Rebläuse, die regelmäßig die Wanderwege rund um die Fatima-Kapelle in Neuweier pflegen, ihre Aktionstage rechtzeitig dem Rebland-Forum kommunizieren, dann finden sich möglicherweise weitere Personen, die einmal oder mehrmals, und zwar ohne jegliche Verpflichtung, mithelfen könnten. Auf diese Weise wird nach Opitz' Ansicht nicht nur die ureigene Idee des Heimatvereins gestärkt, sondern auch ein wichtiger Beitrag geleistet, dass die Natur des Reblands als lieb gewonnene Heimat für die Menschen erhalten bleibt.

Die Journalistin Opitz nennt ein weiteres Beispiel: Früher saßen ältere Menschen oft vor ihrem Haus oder an einem zentralen Platz auf Sitzbänken und haben sich unterhalten. "Es war ihre altersgerechte Teilhabe am sozialen Leben", sagt Opitz. Um solch eine Dorftradition wieder aufleben zu lassen, könnte sie sich vorstellen, "Bänkle-Abende" abzuhalten. Sitzbänke könnten dann über das Rebland-Forum organisiert und in Varnhalt, Neuweier, Umweg oder Steinbach an bestimmten Sommerabenden aufgestellt werden.

Und weiter: Einst konnten ältere Mitbürger regelmäßig sonntags am Kirchengottesdienst teilnehmen, weil immer jemand in der Familie sie hin- und wieder nach Hause gebracht hat. "Heute fehlen diese familiären Strukturen, da Kinder oder Enkel sehr oft woanders arbeiten. Das Rebland-Forum könnte hier in Zusammenarbeit mit den Pfarrämtern bei der Umsetzung eines Kirchen-Taxis mithelfen", so Dijana Opitz.

Für die Adventszeit will sie beispielsweise das Bildungswerk Rebland bei seinem Adventssingen in den Steinbacher Pflegeeinrichtungen mit freiwilligen Sängern unterstützen.

Von der Idee des Rebland-Forums zeigten sich am Gründungstag rund 20 Personen überzeugt. "Es gab aber auch kritische Stimmen", sagt Opitz. Gerade die Tatsache, dass viele mit dem Berufsleben, eigener Familie und Freunden ausgelastet sind, wurde heiß diskutiert. Die Anwesenden versuchten deshalb, herauszuarbeiten, wie man Menschen im Rebland für mehr bürgerschaftliches Engagement begeistern kann, obwohl alle eingespannt sind. "Eine Lösung könnte sein, dass man Projekte schafft, die eine überschaubare Dauer haben", schlägt Opitz vor und nennt einen Rebland-Kindertag und eine Baumpflanzaktion als Beispiele.

Das Rebland-Forum sucht noch Helfer. Wer mitmachen oder die Netzwerke des Rebland-Forums nutzen möchte, kann sich bei Dijana Opitz melden: dijana.opitz@



mailbox.org.

www.rebland-forum.com