Blitzsaubere Gitarrenriffs und wilde Notenritte

- Die Stimme und die Performance von Sänger Reginald Jennings machten für das Publikum das letzte Konzert von The Voyagers im Kurhaus in diesem Jahr zu einem erlebnisreichen Abend. Nachdem die Instrumentalisten die Konzertbesucher mit einem Aufwärmstück vorbereitet hatten, trat Jennings aus der Kulisse und füllte die Bühne aus. Nach fünf Jahren am Broadway und acht Jahren beim Starlight Express in Bochum erobert der stimmgewaltige, charmante Sänger, Tänzer und Schauspieler nun die Bühnen des Soul, Gospel und Pop. In Baden-Baden machte er da keine Ausnahme.

Der Gast der Band kann auf eine über 35-jährige Bühnenerfahrung bauen. Seinen Auftritt im Runden Saal wusste der Künstler ebenfalls für sich zu nutzen. Er ließ Klassiker der Rock- und Blues-Geschichte, darunter auch einige Motown Hits zu klanglichen Erlebnissen werden.

In Saxofonist Lothar van Staa, Gitarrist Markus Wienstoer, Bandleader und Schlagzeuger Ralf Heinrich und Keyboarder Walther Uhling fand er Gleichgesinnte, um den Saal zu rocken.

Ausgefeilte



Instrumentensoli



Das gegenseitige spielerische Befeuern der Musiker, die ausgefeilten Instrumentensoli, die tolle Stimme von Jennings sowie viele weitere kleine Zutaten ließen das Präsentierte zum Klangerlebnis für das Publikum werden.

Ein Klanggewitter rieselte auf die Besucher herab. Wechselnde Instrumentenpaarungen, blitzsaubere Gitarrenriffs und plötzliche Rhythmuswechsel sorgten für wilde Notenritte und die erforderliche Spannung. Selten genug ist zu sehen, dass ein Publikum über alle Generationen hinweg sich begeistert von den Stühlen erhebt, um abzutanzen.

Die Setliste ließ keine Songwünsche offen. Los ging es mit einem der populärsten Songs von Joe Cocker "You Can Leave Your Hat On".

Jennings stand nie still. Er wand sich um den Mikrofonständer, tänzelte über Bühne, suchte den Kontakt zum Publikum. Er ist ein Energiebündel, der den Blues, Blues-Rock oder Soul nicht nur singt, sondern ihn auch in Bewegung umsetzt. Der Spaß, den der Sänger bei aller Professionalität dabei hatte, wurde während der Darbietungen sichtbar. Die Wechsel gelangen ihm mühelos. Eben noch gefangen in den elektrisierenden Titeln "Soul Man", oder "Gimme Some Lovin'", danach der Schwenk zu einem schmachtenden "Smoke Gets In Your Eyes" von den Platters. Einem satten und ausdrucksstark gesungenem "Unchain My Heart" (Joe Cocker), folgte ein entspanntes "Happy" - ein Hit des US-Sängers Pharrell Williams.

Seinen Stempel drückte der Sänger auch dem Ohrwurm-Hit "I Need A Dollar" (Aloe Blacc) auf, präsentiert - wie im Jazz oder Blues üblich - als spritzige und facettenreiche Langversion.