Sogar Gebäudetausch scheint nötig

Durmersheim

Federbachkanal renaturieren Durmersheim (HH) - Der Federbachkanal in Durmersheim ist meist trocken und wuchert zu. Eine Renaturierung, die das Land bezahlen will, soll Abhilfe schaffen. Erste Ideen wurden jetzt dem Gemeinderat Durmersheim präsentiert, der sie wohlwollend zur Kenntnis nahm (Foto: HH).

Rastatt

Gutachter gegen Wertstoffhof Rastatt (ema) - Der Landkreis Rastatt will nun doch nicht im nördlichen Landkreis/Hardt einen Wertstoffhof wie in Vimbuch errichten. Stattdessen soll laut Gutachten die Deponie Oberweier ertüchtigt werden, sodass die Warte- und Abfertigungszeiten dort reduziert werden (Foto: pr).

Rastatt

Neubaugebiet wird größer Rastatt (ema) - Rauental steht vor einem kräftigen Wachstumsschub. Das Neubaugebiet Vogelsand wird nach einem Beschluss des Gemeinderats erheblich größer als bisher geplant. Entstehen sollen jetzt 55 Grundstücke für Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser (Foto: wiwa).

Forbach

Infos über Kraftwerkspläne Forbach (mm) - Der Ausbau des Forbacher Pumpspeicherkraftwerks der EnBW war am Dienstagabend Thema der Gemeinderatssitzung. Projektleiter Ulrich Gommel informierte das Gremium über den aktuellen Sachstand. An der grundlegenden Planung habe sich nichts geändert (Foto: kv).