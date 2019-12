Schlemmen, schlendern und staunen

Von Alois Huck



Sinzheim - Trotz des durchwachsenen bis stürmischen Wetters haben am Wochenende viele hundert Besucher den Weg zum 16. Sinzheimer Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus gefunden. Bürgermeister Erik Ernst hat bei der Eröffnung am Freitagabend am neuen Bühnenstandort die Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, getreu dem Motto "Schlemmen, schlendern, staunen" für ein paar Stunden auf dem Weihnachtsmarkt zu verweilen.







Sein Dank galt unter anderem der Marktmeisterin Natascha Aigeldinger sowie den Mitarbeitern von Bauhof und den Gemeindewerken, die über 25 Hütten und Buden aufgebaut und für eine stimmungsvolle Illumination gesorgt hatten. Zuvor hatten Kinder vom Kindergarten Winden mit einem Lichtertanz, einem Gedicht und Liedern die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Zum ersten Mal hatte Dominik Springmann, Sozialarbeiter und Leiter des Begegnungszentrums St. Vinzenz, einen Wunschbaum aufgebaut, an dem ein gutes Dutzend Wünsche auf Weihnachtskugel-Kartons geschrieben standen. Selbst gebackene Plätzchen und eine Stunde Schachspielen waren zwei der Wünsche. Besucher, die einen der Wünsche erfüllen wollten, konnten den Wunschzettel vom Baum entfernen und ihre Adresse abgeben. Schnell war der Baum von Wünschen befreit. Dominik Springmann wird sich nun mit den "Wunscherfüllern" in Verbindung setzen. Unter dem Motto "Kunst im Rathaus" hatte die Sinzheimer Künstlerin Ingrid Behringer während des Weihnachtsmarktes im Bürgersaal zahlreiche neue Werke ausgestellt. Besucher konnten Lose zugunsten der WDL Nordschwarzwald erwerben und ein Gemälde im Wert von 600 Euro gewinnen. "Überschaubarer Markt mit gutem Angebot"



Der gemischte Chor "Blue Voices" aus Balg verbreitete stimmgewaltig, aber auch feinfühlig mit einem einstündigen Programm adventliche Stimmung, bevor die Sopranistin Jennifer Lorenz, begleitet von ihrem Vater Stefan Lorenz am E-Piano, mit ihrer glockenhellen Stimme die begeisterten Zuschauer mit populären Songs und Weihnachtsliedern erfreute. Unterdessen nutzten die Besucher die Gelegenheit, sich bei Glühwein, Johannisbeerpunsch, Kaffee oder weiteren Getränken aufzuwärmen. Mit Gulaschsuppe, Schupfnudeln mit Sauerkraut, Flammkuchen, Crêpes, Kaiserschmarrn oder sonstigen Spezialitäten konnte der kleine Hunger gestillt werden. Dies genossen nicht nur "stabsgemeindliche" Einwohner. Heinz Kammerer aus Iffezheim etwa kommt seit Jahren nach Sinzheim zum Weihnachtsmarkt. "Er bietet ein gutes Angebot und ist überschaubar. Wir fühlen uns einfach wohl hier", sagte er. Am Samstagnachmittag eröffnete die Bläserklasse des Musikvereins das Programm auf der Weihnachtsbühne mit Weihnachtsliedern. Als die Kindergartenkinder und Minisingers aus Kartung die Bühne bevölkerten, war die handyzückende Fangemeinde schier nicht überschaubar. Traditionell erfreute dann der Musikverein Winden mit adventlichen Klängen eine Stunde lang die Besucher. Karoline Lindt (Gesang und Keyboard) und Nujin Kartal (Akustikgitarre) von der Gruppe Appleshoes sowie Gastsänger Roman Huck zogen mit Pop-Songs ebenfalls große Aufmerksamkeit auf sich. Zur Öffnung des Weihnachtsmarktes gestern Mittag zeigten Tanzgruppen der Tanzschule Dancefloor ihr Können. Da sie "Too Stupid For Singing" sind, ließen einige Blasmusiker, wie seit vielen Jahren auch, lieber ihre Instrumente über das Marktgeschehen ertönen. Der Grundschulchor Sinzheim, der den Besuch des Nikolaus gesanglich ankündigte, war mit Liedern und Gedichten ebenfalls Stammgast auf der Weihnachtsbühne. Die Spannung unter den vielen jungen Besuchern mit ihren Eltern stieg, als Nikolaus und Knecht Ruprecht sich durch die Reihen den Weg zur Bühne bahnten. Nach Gedichten und gemeinsam gesungenen Liedern verteilten die "himmlischen Besucher" Gebäck an die Kinder. Solisten der Chorformation "Next Generation" sorgten zum Schluss für einen weiteren Höhepunkt.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Adventsmarkt in Bühl eröffnet Bühl (sre) - Der Duft von gebrannten Mandeln, Bratwurst und Glühwein waberte durch die Innenstadt, Gelächter und Weihnachtslieder waren schon von Weitem zu hören: Mit einem stimmungsvollen Programm ist in Bühl der 45. Adventsmarkt eröffnet worden (Foto: bema). » Weitersagen (sre) - Der Duft von gebrannten Mandeln, Bratwurst und Glühwein waberte durch die Innenstadt, Gelächter und Weihnachtslieder waren schon von Weitem zu hören: Mit einem stimmungsvollen Programm ist in Bühl der 45. Adventsmarkt eröffnet worden (Foto: bema). » - Mehr Bühl

Adventsmarkt startet am Freitag Bühl (efi) - Die Hütten sind aufgebaut, Lichterketten und Weihnachtsbeleuchtung sind installiert. Beste Voraussetzungen für ein stimmungsvolles Ambiente, wenn OB Hubert Schnurr am Freitag um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz den 45. Adventsmarkt eröffnet (Foto: bema/av). » Weitersagen (efi) - Die Hütten sind aufgebaut, Lichterketten und Weihnachtsbeleuchtung sind installiert. Beste Voraussetzungen für ein stimmungsvolles Ambiente, wenn OB Hubert Schnurr am Freitag um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz den 45. Adventsmarkt eröffnet (Foto: bema/av). » - Mehr Rastatt

Rastatter Weihnachtsmarkt eröffnet Rastatt (fuv ) - Seit gestern hat in Rastatt mit dem Weihnachtsmarkt die Vorweihnachtszeit begonnen. Bürgermeister Arne Pfirrmann eröffnete den Budenzauber offiziell. Heute öffnet Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz um 11 Uhr seine Pforten (Foto: Frank Vetter). » Weitersagen (fuv ) - Seit gestern hat in Rastatt mit dem Weihnachtsmarkt die Vorweihnachtszeit begonnen. Bürgermeister Arne Pfirrmann eröffnete den Budenzauber offiziell. Heute öffnet Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz um 11 Uhr seine Pforten (Foto: Frank Vetter). » - Mehr