Nächtlicher Einsatz mit 3 750 Euro belohnt









Weitere drei Sinzheimer Gruppierungen hatten andere Aufgaben zu bewältigen. Die Sozialaktion des BDKJ (Bund der Deutschen katholische Jugend) ist seit Jahren die größte Sozialaktion Deutschlands. Bei der Planung der 72-Stunden-Aktion hatte der achtköpfige Koordinierungskreis im Dekanat Baden-Baden/Bühl unter der Leitung der Dekanatsjugendreferentin Antonia Schricke umsetzbare Ideen entwickelt. So kam für die Minis die Aufgabe "Kochbuch" zustande, die sie am Donnerstag, 23. Mai, genau um 17.07 Uhr im Pfarrzentrum St. Martin in einem Umschlag überreicht bekamen. Das gedruckte Buch sollte in über hundertfacher Auflage erscheinen und für acht Euro an den Mann oder die Frau gebracht werden. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Rund 400 Bücher im Format DIN A 4 mit 80 Seiten wurden verkauft!

Dieser Tage übergaben Mini-Verantwortliche die Einnahmen von rund 3 750 Euro an Michaele Schossier, die Integrationsbeauftragte der Gemeinde Sinzheim, mit der Maßgabe, das Geld zweckgebunden für die Flüchtlings- und Integrationsarbeit zu verwenden.

"Wir wurden mit der Aufgabe förmlich ins kalte Wasser geschmissen", berichtete Patrick Deubel bei der Spendenübergabe. Schnell hatte sich herausgestellt, dass die rund 20-köpfige Mini-Truppe gleich zwei Ereignisse für die Bewältigung der Aufgabe, für die sie von Donnerstag bis Sonntag Zeit hatten, nutzen konnten. Zum einen, dass muslimische Mitbürger an diesem Wochenende mit dem Fastenbrechen das Ende das Ramadan feierten und zum anderen, dass am besagten Sonntag viele Wähler zur Gemeinderatswahl gingen, was dem Verkauf der Kochbücher zugutekam.

Zuerst sei ein Aufgabenkatalog erstellt und dafür Leute eingeteilt worden. Es hätten Rezepte gesammelt werden müssen, eine Druckerei sei zu suchen gewesen, die samstagabends 32 000 Seiten druckt und sortiert, Sponsoren seien aufzutreiben gewesen - und vieles mehr habe organisiert werden müssen, berichteten die Ministranten.

Der gute Draht zu den geflüchteten Familien stellte sich als Segen heraus, denn die jungen Frauen waren davon begeistert, die Speisen aus ihren Heimatländern zu deklarieren. Freitagabends haben Minis und geflüchtete Frauen gemeinsam im Pfarrzentrum gekocht, und so konnten viele Rezepte direkt zu Papier gebracht und die fertigen Speisen fotografiert werden. Letztlich haben 17 Gerichte aus Asien und dem Vorderen Orient, fünf Gerichte aus Af rika, sechs Gerichte aus dem östlichen Europa, drei Speisen aus Nordamerika, zwei Speisen aus Südamerika und zwei Gerichte aus Ozeanien einen Platz in dem Koch- und Rezeptbuch gefunden.

Mit einem Layout-Programm waren die Seiten entworfen worden, auf denen zusätzlich zu den Rezepten auch einige dramatische Erlebnisse von geflüchteten Jugendlichen zu lesen sind. Der Umfang beim Druck habe ungeahnte Dimensionen angenommen, blickten die Minis zurück. So hatte am Samstagabend ein Hilferuf über SWR 3 dazu beigetragen, dass sich ein Mitarbeiter der Landmaschinenfabrik Rauch meldete, der bereit war, über den Farbkopierer seines Arbeitgebers ebenfalls Seiten zu drucken und damit der Hügelsheimer Druckerei Naber beizuspringen.

Die fertig sortierten Seiten, auf denen auch ein Vorwort und ein "Dankeschön" Platz gefunden haben, wurden von den Minis samt Umschlag kräftezehrend gestanzt und geheftet. Da war Nachtarbeit angesagt, erinnerten sich die erwachsenen Minis bei der Spendenübergabe. Pünktlich zu Beginn der Wahlzeiten waren im Umfeld aller Wahllokale kleine Verkaufszelte aufgebaut worden. Der Verkauf nahm einen derart guten Verlauf, dass am frühen Nachmittag alle Kochbücher ausverkauft waren und Nachbestellungen entgegengenommen wurden.