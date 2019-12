Landwirte aus der Region protestieren gegen die Landesregierung Von Christina Nickweiler



Baden-Baden - Hoch schlagen die Flammen auf einem Acker in der Nähe der Karcher-Kreuzung bei Steinbach. Das Feuer ist für die vorbeifahrenden Fahrzeuge und Passanten in der Dunkelheit gut zu sehen. Rund 70 Landwirte haben sich am Samstagabend hier versammelt, etwa zwei Drittel davon sind Winzer. Manche sind mit ihren Kindern im Kinderwagen gekommen, andere zu Fuß mit ihren Hunden. Aber die meisten mit ihren Traktoren aus der gesamten Region, insgesamt rund 30 Schlepper. Sie wollen mit dem Mahnfeuer ihrem Ärger Luft machen.







Der Protest richtet sich gegen die Landesregierung, die nach Ansicht der Winzer mit voreiligen Maßnahmen auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen" reagiere. Das sogenannte Eckpunktepapier der Landesregierung vom 15. Oktober beinhalte ohne Kenntnis der Fakten pauschale Angaben, wie Winzer Pflanzenschutzmittel künftig anwenden dürften, erläutert Sascha Pfaff gegenüber dem BT seine Sicht auf den Sachverhalt. Pfaff hat zusammen mit Jennifer Lehoux-Wäldele den Landwirte- und Winzerprotest innerhalb nur eines Tages organisiert. Bisher seien die Winzer im konventionellen Weinbau nach den Empfehlungen der Weinbauberater im Landwirtschaftsamt und der Maxime "so wenig wie möglich, so viel wie nötig" im Einklang mit der Umwelt immer gut zurechtgekommen. Das sei auch die Meinung von ausgewiesenen Fachleuten der Weinbauinstitute Weinsberg und Freiburg, mischt sich ein Winzer aus Bühlertal ins Gespräch. Wenn nun aber die Pflanzenschutzmittel nach den Vorstellungen von Landwirtschaftsminister Peter Hauk und Umweltminister Franz Untersteller um die Hälfte reduziert werden sollen, dann wäre man im Weinbau gegen den falschen Mehltau (Perenospora) und den echten Mehltau (Oidium) praktisch machtlos, klärt Pfaff auf. "Mit den zu erwartenden Missernten werden wir Winzer bedroht", bringt es ein Landwirt aus Sinzheim auf den Punkt. "Wie passt das mit den seit einigen Jahren unternommenen Anstrengungen zusammen, die Brachlagen an den Rebhängen zu bekämpfen?", schimpft ein Weinbauer, der mit seinem schmalen Schlepper gerade zwischen zwei große Traktoren geparkt und sich unter die Protestler gemischt hat. Da viele Felder und Reben in der Vorgebirgszone sowie Wiesen und Äcker in der Ebene Naturschutzgebiete seien, wären die Landwirte in der hiesigen Region massiv von der unzureichenden Anwendung von Pflanzenschutz betroffen, ergänzt Lehoux-Wäldele. Die Sprecherin fordert: "Das Eckpunktepapier soll im Dialog mit uns Landwirte erarbeitet werden, nicht über unsere Köpfe hinweg." Auf die gleiche Methode, nämlich über die Köpfe der Beteiligten hinweg zu entscheiden, hätte die Bundesregierung mit ihrem "Agrarpaket" sich unlängst den Ärger der Bauern auf sich gezogen, als diese mit ihren Traktoren nach Berlin getuckert seien, erzählt Pfaff. "Merkel hat dann mit den Bauern gesprochen. Kretschmann muss das nun auch tun", folgert ein Diskutant. Ein weiterer Demonstrant fürchtet, dass das Eckpunktepapier "im Schweinsgalopp in den nächsten Wochen durchgepeitscht" werden soll. "Die in Stuttgart müssen die Gesetze mit uns machen, nicht gegen uns", ruft ein anderer Winzer dazwischen. Zwischendurch wärmen sich die protestierenden Landwirte und Winzer mit Glühwein und Bratwurst auf. Das Feuer spendet Licht und Wärme, die Stimmung ist gut unter den vorwiegend jüngeren Landwirten. Pfaff freut sich über die Solidarität. "Wir machen weiter", kündigt er an. Nach rund zweieinhalb Stunden steigen die ersten Landwirte auf ihre Traktoren, starten die Motoren und tuckern auf dem matschigen Ackerboden wieder davon.

