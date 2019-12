Vom Spatenstich zum Richtfest im Eiltempo

Berlin

2020 ändert sich einiges Berlin (dpa) - Mehr Rente, günstigere Bahnfahrten: Die Bundesregierung hat für das kommende Jahr viele Änderungen auf den Weg gebracht. Was sich für die Menschen in Deutschland 2020 ändert steht heute in einem Überblick im Badischen Tagblatt (Foto: Assanimoghaddam/dpa). » Weitersagen (dpa) - Mehr Rente, günstigere Bahnfahrten: Die Bundesregierung hat für das kommende Jahr viele Änderungen auf den Weg gebracht. Was sich für die Menschen in Deutschland 2020 ändert steht heute in einem Überblick im Badischen Tagblatt (Foto: Assanimoghaddam/dpa). » - Mehr

Mainz

Familienattraktivität: Kurstadt auf Platz 2 Mainz (red) - Was die Familienfreundlichkeit in Deutschland angeht, liegt Baden-Baden auf Platz zwei. Auf den ersten Rang brachte es laut einer Studie der Hochtaunuskreis. Platz 3 belegt Starnberg. Die Forscher stellten zudem fest, dass Familien verstärkt die Großstädte verlassen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Was die Familienfreundlichkeit in Deutschland angeht, liegt Baden-Baden auf Platz zwei. Auf den ersten Rang brachte es laut einer Studie der Hochtaunuskreis. Platz 3 belegt Starnberg. Die Forscher stellten zudem fest, dass Familien verstärkt die Großstädte verlassen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Kita-Gebühren steigen weiter Rastatt (ema) - In den Rastatter Kindertagesstätten müssen Eltern auch künftig Gebühren zahlen. Die SPD-Fraktion ist mit ihrem Antrag gescheitert, familienfreundlichere Modelle zu finden. Die Gebühren werden zum 1. Januar um etwa drei Prozent angehoben. (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - In den Rastatter Kindertagesstätten müssen Eltern auch künftig Gebühren zahlen. Die SPD-Fraktion ist mit ihrem Antrag gescheitert, familienfreundlichere Modelle zu finden. Die Gebühren werden zum 1. Januar um etwa drei Prozent angehoben. (Foto: ema). » - Mehr

Rastatt

Familienzentrum im Kantorenhaus Rastatt (dm) - Das Kantorenhaus in Rastatt, Sitz des Stadtteilzentrums West, soll zum gemeinwesenorientierten Kinder- und Familienzentrum weiterentwickelt werden. Eingebettet ist das Vorhaben in Fortschreibung der Konzeption der Gemeinwesenarbeit der Stadt (Foto: ema). » Weitersagen (dm) - Das Kantorenhaus in Rastatt, Sitz des Stadtteilzentrums West, soll zum gemeinwesenorientierten Kinder- und Familienzentrum weiterentwickelt werden. Eingebettet ist das Vorhaben in Fortschreibung der Konzeption der Gemeinwesenarbeit der Stadt (Foto: ema). » - Mehr