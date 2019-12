Ehrungen bei der Schützengilde

Sein besonderer Danke ging an Lothar Markert und Patrick Ribot, die mit unermüdlichem Einsatz sehr zum kostensparenden Einbau der neuen Heizung beigetragen haben; und deswegen war für alle Anwesenden das Büfett an diesem Abend frei, heißt es in einer Mitteilung. In seinem Jahresrückblick stellte Haber zunächst die Teilnahme an der Kreismeisterschaft und der Landesmeisterschaft in den Fokus, bei der Elke Mächler den zweiten Platz belegte. Dadurch qualifizierte sie sich für die Deutsche Meisterschaft in Dortmund, wo sie ebenfalls eine gute Platzierung erreichte. Beim Ostereierschießen platzte das Schützenhaus fast aus allen Nähten; weiterhin teilgenommen wurde auch am Fußballfest, am Königsbier und am Damen-Nadelschießen.

Viel Arbeit gab es bei der Ausrichtung der Stadtmeisterschaften 2019 in Koordination mit dem Schützenverein Sandweier, bei der alle acht Baden-Badener Schützenvereine präsent waren. Am Wanderpokalschießen der örtlichen Vereine haben zehn Vereine mit elf Mannschaften teilgenommen und tolle Ergebnisse erreicht. Ein Gruß ging an die Dart-Mannschaft, die seit fast drei Jahren eine Trainingsmöglichkeit im Schützenhaus gefunden hat. Mit einer kleinen Bilderreihe konnte das Jahr 2019 noch einmal nacherlebt werden.

In seinen Ausführungen bedauerte es Haber sehr, dass in diesem Jahr mangels Ausrichter kein Kreiskönigsball stattfinden konnte: Der Schützenkreis 1 Mittelbaden hat zurzeit keinen Vorsitzenden, nur einen Stellvertreter.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein und somit auch im Deutschen Schützenbund überreichte der Oberschützenmeister an Bernhard Fauth und Norbert Warth Urkunden und goldene Ehrennadeln des DSB und dankte ihnen für die Treue zum Verein. Weiterhin zu ehren waren Bärbel Schäfer und Martin Bohe, die nicht anwesend sein konnten.

Den helfenden Händen des Vereins, darunter Sportleiterin Christa Reiß, Auflagen-Referentin Maria-Theresia Kastner und Schriftführerin Elke Czellnik, dankte er für ihre Mitarbeit und Unterstützung mit einem feinen Tröpfchen und wünschte sich auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank ging auch an die Schützenwirtin Babeth, die mit ihrem Team die Schützenfamilie immer bestens versorgt.

Vereinsmeister 2019 wurden in der Disziplin Luftgewehr Auflage: 1. Christa Reiß, 2. Elke Mächler, 3. Lothar Markert, in der Disziplin Luftpistole Auflage: 1. Patrick Ribot, 2. Manfred Pflüger, 3. Rolf Ferdinand. Der Wanderpokal für eine möglichst hohe Trefferzahl auf eine Glücksscheibe ging an Manfred Pflüger mit 17 Punkten.

Nach dem Ehrungsmarathon wartete alles gespannt auf die Proklamation der neuen Königsfamilie, die den Verein im Jahr 2020 repräsentieren wird: Jungschützenkönigin wurde Gina Greiling (7,0), Schützenkönigin Christa Reiß (10,2), 1. Schützendame Elke Mächler (9,3) und 2. Schützendame Maria-Theresia Kastner (9,2). Der Schützenkönig 2019 heißt Claus Weihrauch (10,1), zur Seite stehen ihm der 1. Ritter Peter Fricke (9,8) und der 2. Ritter Rolf Ferdinand (8,5).