Keine 'Seufzerbrücke', kein Gebäudetausch

Gernsbach

"Man zündet kein Haus an" Gernsbach (ham) - "Bei einem Problem zündet man kein Haus an", redete ein Zeuge, der die Polizei rief, dem Brandstifter ins Gewissen, der sich in der Tatnacht am 5. Juli in Gernsbach stellte. Der Angeklagte muss sich nun wegen Mordversuchs vor Gericht (Foto: Deck/dpa) verantworten. » Weitersagen (ham) - "Bei einem Problem zündet man kein Haus an", redete ein Zeuge, der die Polizei rief, dem Brandstifter ins Gewissen, der sich in der Tatnacht am 5. Juli in Gernsbach stellte. Der Angeklagte muss sich nun wegen Mordversuchs vor Gericht (Foto: Deck/dpa) verantworten. » - Mehr

Rastatt

Kintop will von sich hören lassen Rastatt (sga) - Gerade ist der Rastatter Erwin Kintop auf "The-Voice-of-Germany-LiveTour", danach will der bei der Casting Show Zweitplatzierte mit eigener Musik von sich hören lassen. Im BT-Interview spricht er über seine Teilnahme an der Sendung und seine Zukunft (Foto: dpa). » Weitersagen (sga) - Gerade ist der Rastatter Erwin Kintop auf "The-Voice-of-Germany-LiveTour", danach will der bei der Casting Show Zweitplatzierte mit eigener Musik von sich hören lassen. Im BT-Interview spricht er über seine Teilnahme an der Sendung und seine Zukunft (Foto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe

Spatenstich für Wildparkneubau Karlsruhe (win) - Mit dem symbolischen Spatenstich begann am Montag, rund 13 Monate nach Beginn der Abrissarbeiten, der Neubau des Wildparkstadions. Ab jetzt werde an der Stelle, wo bisher die Abrissbagger dominierten, etwas Neues entstehen, so OB Mentrup (Foto: win). » Weitersagen (win) - Mit dem symbolischen Spatenstich begann am Montag, rund 13 Monate nach Beginn der Abrissarbeiten, der Neubau des Wildparkstadions. Ab jetzt werde an der Stelle, wo bisher die Abrissbagger dominierten, etwas Neues entstehen, so OB Mentrup (Foto: win). » - Mehr