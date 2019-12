Stadt will sich keinen 'Schildbürgerstreich' leisten

Gaggenau

Bewegungsbecken fast fertig Gaggenau (uj) - Das alte Außenbecken im Rotherrma ist Geschichte. An seiner Stelle entsteht ein neues Wellness- und Bewegungsbecken. Rund 2,8 Millionen Euro werden dafür in das Thermal- und Mineralbad investiert. Eröffnung des neuen Beckens ist voraussichtlich Ende Januar (Foto: Stadt).

Neue Ordnung in Fruchthalle Rastatt (ema) - Einige Geburtsfehler beim Umbau der Fruchthalle vor einem Vierteljahrhundert will die Stadtverwaltung im nächsten Jahr beheben. Anlass ist die Verbesserung des Brandschutzes. Rund 1,3 Millionen Euro bewilligte der Gemeinderat für das Maßnahmenpaket (Foto: ema).

Die Konzerte können stattfinden Gaggenau (stn) - Auf dem Außengelände fahren Bagger auf und ab, im Innenbereich der Jahnhalle wird geklopft, gebohrt und gehämmert, ein großer Kran hievt ein Außenklimagerät aufs Dach - kaum zu glauben, dass die Baustelle bis Samstag verschwunden sein soll (Foto: Strupp).

Kritik an Plänen zum Dorfzentrum Achern (aci) - Anwohner des geplanten Dorfzentrums in Önsbach kritisierten am Montag im Gemeinderat das Projekt. In der Bürgerfragestunde übergaben die Bewohner Oberbürgermeister Klaus Muttach 189 Unterschriften, um ihren Unmut über die Planungen auszudrücken. (Foto: aci)