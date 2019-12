Keine "Seufzerbrücke", kein Gebäudetausch

Grundsätzlich, das zeigten die Stellungnahmen in der Sitzung, sind sich Verwaltung und zahlreiche Stadträte einig, dass im Schulbereich "Handlungsbedarf" besteht (Bürgermeister Roland Kaiser). Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die angesichts der Brisanz dieses Themas neben dem Hauptausschuss auch die Mitglieder des Bau- sowie des Schul- und Sportausschusses eingeladen hatte, betonte eingangs, dass man schon in der Vergangenheit viel in die Schulen investiert habe, allein 23 Millionen Euro zwischen 2014 und 2019. Aber es fehlt gerade in der Robert-Schuman-Schule sowie im Gymnasium Hohenbaden und im MLG an Flächen, dies veranschaulichte Annemarie Harrer, Fachgebietsleiterin Schule und Sport.

Eine ausführliche Stellungnahme zu den einzelnen Aspekten und Varianten der Verwaltungspläne gab nur CDU-Fraktionschef Ansgar Gernsbeck ab. Besonders ausführlich ging er auf die Situation des Gymnasiums Hohenbaden ein, das einzelne Schulklassen derzeit in Räume des ehemaligen Kinder- und Jugendbüros in der Stephanienstraße schicken müsse. Eine solche räumliche Trennung sei nicht gut für die Schulgemeinschaft.

Nach Ansicht der Christdemokraten besteht am Hohenbaden der größte Raummangel. Daher befürwortete man den von der Verwaltung ins Auge gefassten Erweiterungsbau auf der Vincenti-Tiefgarage. Dieser könne bei einmal sinkenden Schülerzahlen auch für die Bedürfnisse im Ganztagesbetreuungsbereich genutzt werden. Eine solche Baumaßnahme müsse auch vordringlich umgesetzt werden, gab Gernsbeck zu verstehen.

Den ebenfalls vorgeschlagen Gebäudetausch von Hohenbaden und Vincenti-Grundschule hält die CDU wegen der dann nötigen Investitionen zum Beispiel in naturwissenschaftliche Räume für "nicht zielführend". Auch ein mögliches Brückenbauwerk zwischen Gymnasium Hohenbaden und Erweiterungsbau lehnte Gernsbeck ab. Die Schüler sollten die Vincentistraße zu Fuß überqueren, man könne ja einen verkehrsberuhigten Bereich einrichten.

Als zweiten Schritt spricht sich die CDU für die Errichtung eines Ergänzungsbaus für die Robert-Schuman-Schule aus. Danach stehe die Sanierung des naturwissenschaftlichen Trakts des MLG an. Außerdem sei hier gegebenenfalls auch ein Erweiterungsbau nötig. Da spiele auch die Schulpolitik hinsichtlich des neunjährigen Gymnasiums eine Rolle. Wichtig, so unterstrich Gernsbeck, sei die Erhaltung aller Gymnasien.

Sabine Iding-Dihlmann (Grüne) forderte eine "gerechte Lösung", man müsse die geplanten Maßnahmen in eine Reihe bringen. Kurt Hochstuhl (SPD) meinte: "Die Schulform des Hohenbaden muss eine Entwicklungschance haben." Allerdings habe er auch Zweifel an einem Gebäudetausch mit der Vincentischule.

Die Planer sollten nun weiter nachdenken, sagte Wolfgang Niedermeyer (FBB). Die Stellungnahme der CDU weise in eine gute Richtung. Hans-Peter Ehinger (Freie Wähler) brachte die Idee einer Unterführung zwischen Gymnasium Hohenbaden und Erweiterungsbau ins Spiel. Dies sei wegen der Tiefgarage, dem Rotenbachkanal und Fernwärmeleitungen wohl nicht machbar, erklärte dazu Björn Käckell vom Fachgebiet Gebäudemanagement.

Einen "Masterplan für den gesamten Schulstandort Baden-Baden verlangte René Lohs (FDP). Der Vorgänger von Bürgermeister Roland Kaiser habe das Gymnasium Hohenbaden am langen Arm verhungern lassen. Für die AfD meinte Kurt Hermann, dass man über einen Gebäudetausch für das Hohenbaden nochmals beraten wolle.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen nahm aus der Diskussion nach eigener Aussage die Erkenntnis mit, dass beim Hohenbaden kein Schultausch und auch keine "Seufzerbrücke" gewünscht werde. Man wolle nun an detaillierte Planung gehen und gegebenenfalls zur Realisierung im Haushalt Finanzmittel umschichten.