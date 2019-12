Mullewapp-Kinder auf dem Chri stkindelsmarkt Baden-Baden (red) - Manch eines der Mullewapp-Kinder konnte es gar nicht erwarten: "Können wir nicht etwas schneller fahren", wollten sie auf dem Weg von Rastatt nach Baden-Baden wissen. Denn schließlich stand der traditionelle Besuch des Christkindelsmarkts auf dem Programm. Seit vielen Jahren lädt der Rotary-Club Rastatt/ Baden-Baden die Kinder des Behindertenkindergartens Mullewapp auf den Markt ein und organisiert ein abwechslungsreiches Programm.



Neun mehrfach- und schwerstbehinderte Mädchen und Jungen waren in diesem Jahr mit ihren Betreuern nach Baden-Baden gekommen - und kaum waren sie aus den Kleinbussen ausgestiegen, stand eine Fahrt auf dem Kinderkarussell an. Direkt danach gab es eine kurze Stärkung in Form eines Krapfens, dann konnte der Rundgang über den Christkindelsmarkt beginnen. Himmelsbühne, lebende Krippe, Märchenstraße - Kinder und Rotarier genossen sehr die gemeinsame Zeit auf dem Markt, heißt es in einer Mitteilung. Und nach den vielen Eindrücken gab es auch noch einen Imbiss mit Pommes, Wurst und Kinderpunsch. "Die Unterstützung, die die Kinder und wir bei unserem Besuch erfahren dürfen, ist ganz wunderbar", bedankte sich Rotary-Präsident Olaf Dunkler. Und weiter sagte er: "Die Baden-Baden Kur- und Tourismus GmbH ist uns eine sehr große Hilfe, ebenso wie Jürgen Seyfert vom Kinderkarussell sowie die Standbetreiber Axel Ruoff und Nico Metz, die die Bewirtung übernehmen und jedem Kind auch noch eine süße Überraschung für Zuhause mitgeben." "Für unsere Kinder ist der Besuch des Christkindelsmarkts immer etwas ganz Besonderes, auf das sie sich jedes Jahr sehr freuen", erklärte Mullewapp-Leiterin Julia Bastian. Dabei ist der Ausflug in der Adventszeit nur eines von mehreren Projekten zwischen Rotary und Mullewapp. "Mit Mullewapp verbindet uns seit vielen Jahren eine enge Freundschaft", betonte Dunkler und ergänzte: "Es ist uns ein Anliegen, die Einrichtung nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern auch direkt Hilfe zu leisten und anzupacken."

