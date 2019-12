Eindrucksvolle Chordarbietungen

Das Adventskonzert war darüber hinaus eine eindrucksvolle Demonstration, wie hoch der Chorgesang im Wendelinusdorf gehalten wird. Denn bereits die Kinder des Grundschulchors Leiberstung unter der Leitung von Heike Hinzmann und Miriam Eppele zeigten, wie gut sie sich vorbereitet hatten, vor vielen Besuchern zu singen.

Besonders eindrucksvoll bewiesen sie dies bei dem grandiosen Abschluss des Konzerts mit dem gemeinschaftlichen Auftritt der Chorgemeinschaft Leiberstung und dem Chor "SchwarzLicht" - das ist der gemischte Chor des MGV Schwarzach unter der Leitung von Almut Grißtede.

Der Titel, der das Adventssingen krönte, war das von Michael Jackson und Lionel Richie 1985 verfasste Stück "We are the World", bei dem vor allem die hellen Kinderstimmen wunderbar erklangen. Das Publikum zeigte sich fasziniert von der Darbietung, es klatschte im Takt mit.

Zuvor präsentierte sich die Chorgemeinschaft Leiberstung mit weltlichem Liedgut wie etwa "Manchmal frag ich mich", das sehr ruhig und einfühlsam wiedergegeben wurde. Ebenso bewiesen die Mitglieder der Chorgemeinschaft, dass sie geistliches Liedgut tadellos wiedergeben können. Der Chorgemeinschaft Leiberstung kam besonders zugute, dass sie bei dem Konzert über stark besetzte Stimmenregister im Tenor und Bass verfügten und so einen leichten Überhang gegenüber den Alt- und Sopranstimmen darstellten. Dieser Umstand machte sich aber mit einem sonoren Klang gut bemerkbar. Die festlichen Melodien wirkten somit noch intensiver auf die Zuhörer. Überhaupt konnte n sich die Zuhörer davon überzeugen, dass sich die Chorgemeinschaft in den vergangenen Jahren stimmlich sehr gut weiterentwickelt hat.

Der liturgische Messgesang war eindeutig die Domäne des Kirchenchors Leiberstung unter dem Dirigat von Erwin Droll. Dem Ort und dem Anlass angemessen, trugen die Kirchenchorsänger beispielsweise "Der Engel begrüßte die Jungfrau Maria" würdevoll vor.

Zarte, aber klare Klänge brachte die Gesangsformation aus Schwarzach bei einem festlichen Kyrie und einem Lamm Gottes zu Gehör. Almuth Grißtede begleitete am Klavier, und Ben Vollet unterstützte mit filigranen Klarinettenklängen.

Zwischendurch erheiterte eine recht ungewöhnliche Geschichte über Engel auf Motorrädern zur Weihnachtszeit die Anwesenden und vor allem die Kinder beim Adventskonzert. So erfuhren die Besucher, dass aus Mangel an traditionellen Krippefiguren kurzerhand Disneyfiguren als Maria und Josef eingesetzt wurden. Asterix diente als Jesuskind in der Krippe, ein Brontosaurus und ein Nilpferd mimten die Stalltiere.