Von Grünfläche bis Einbahnstraße

Bis dahin war es ein harter Weg. Die Stadt habe aus der Kritik der Bürger gelernt und wolle diesmal bei der Umgestaltung der Lichtentaler Straße im Rahmen des Sanierungsgebietes "Südliche Neustadt" die Menschen bereits im Vorfeld einbeziehen, erläuterte Wieland den Plan. Ideen und Anregungen, Wünsche und Kritik sollten auf Kärtchen notiert werden, unter den drei Kriterien: Was ist gut und soll erhalten bleiben? Was stört und soll verändert werden? Was fehlt und soll ergänzt werden? Im gut besuchten Alten Ratssaal stand jedoch zuerst eine langwierige Diskussion über Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme im Vordergrund.

Die Umgestaltung der Lichtentaler Straße erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021, und die GSE will die Bürger frühzeitig in die Detailplanung einbeziehen. Eine Grobanalyse wurde 2015 erstellt, die Aufnahme in das Bund-Länder-Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren-Programm" erfolgte laut GSE-Sanierungsträger Sven Menzel im Februar 2016. Die bisher bewilligte Finanzhilfe beträgt 1,9 Millionen Euro, auf eine förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes einigte man sich demnach per Gemeinderatsbeschluss im April 2017. Nach dem Umbau des Bertholdplatzes zum Kreisverkehr zählt zu diesem Bauabschnitt die Umgestaltung weiterer Straßen, darunter die Lichtentaler Straße zwischen Berthold- und Augustaplatz.

Noch kein "Haken"



am Bertholdplatz



Von verschiedenen Rednern wurde mehrfach moniert, dass ohne ein Gesamtverkehrskonzept unter Einbeziehung des Augusta- sowie des Ludwig-Wilhelm-Platzes keine weitreichenden Entscheidungen möglich seien. Zudem könne am Bertholdplatz keinesfalls schon "ein Haken dran" gemacht werden, hier gebe es noch erhebliche Defizite, waren sich mehrere Besucher einig. Dazu zählten etwa die fehlende Bepflanzung des Kreisels, wildes Parken auf den durch ihre jetzige Breite geradezu einladenden Gehwegen oder der "abgewrackte Kiosk". Die Lichtentaler Straße sei in ihrer jetzigen Form unattraktiv für Einzelhändler, wurde auf den hohen Leerstand hingewiesen, was Wieland im Amtsdeutsch als "mindergenutzte Immobilien" umschrieb. Einige Bürger hatten Angst, der Workshop ginge aus wie das Hornberger Schießen und ihre Anregungen würden sowieso nicht ernst genommen. Architekt Rolf Buttkus, der massiv ein vorheriges Gesamtkonzept des Sanierungsgebiets einforderte, sprach den Anwesenden gar die nötige Reife ab, um die Pläne der Verwaltung zu verstehen und Entscheidungen über die städtebauliche Zukunft zu treffen.

Doch dann ging plötzlich alles ganz schnell, Interessierte griffen sich Kärtchen und Stifte und begannen zu notieren. Moniert wurden häufig fehlende Bäume sowie ein Fahrradweg, die lange, dunkle Hangstützmauer, der enge Gehweg zwischen Bushaltestelle und Stephanienstraße oder fehlende Ladezonen, speziell vor dem Supermarkt. Mehrere Verkehrskonzepte wie eine Einbahnstraßenregelung oder Parkmöglichkeiten mit Grünfläche anstelle des alten Kinos wurden angeregt, positiv wurde der neue Kreisel bewertet.