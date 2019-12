Wasserfrösche auf Schwimmbadsuche Von Franz Vollmer



Baden-Baden - Am Ende nutzt auch der gute Ruf nichts mehr. Es ist eine absolut etablierte und beliebte Einrichtung, jenes Baby- und Kinderschwimmen, das Tanja Zier in der Baden-Badener Rehaklinik Höhenblick Wochenende für Wochenende anbietet. Doch mit der planschenden Herrlichkeit ist in Bälde Schluss. Der Klinikbetreiber stellt ab Jahresende sein Hallenbad nicht mehr zur Verfügung. Begründung: Eigenbedarf. Die Entscheidung hinterlässt eine ratlose Anbieterin und etliche unglückliche Eltern.



"Es tut mir einfach leid für die Kinder und die Eltern", betont Zier. "Die Entscheidung ist für mich nicht nachvollziehbar." Immerhin hat die 44-jährige Niederbühlerin in den letzten neun Jahren nicht nur 140 Kindern das Schwimmen beigebracht, zuletzt nahmen regelmäßig knapp 200 Besucher das Angebot wahr. Sie müssen sich in drei Wochen eine neue Schwimm-Bleibe suchen. Entsprechend bedröppelt die Mienen gerade bei den Stammkunden, die teils auch aus der weiteren Region kommen. "Die Stimmung ist im Keller. Die meisten sind traurig bis entsetzt", berichtet Zier. "Es gibt Teilnehmer, die sind schon seit sieben Jahren dabei." Seit 2011 bietet die gelernte Kosmetikerin, die zuvor als Laborausfahrerin gearbeitet hatte, Schwimmkurse an. Das auf Kleingruppen zugeschnittene Angebot reicht von Babyschwimmen über Bambini-Angebote und Geschwisterkurse bis hin zum Seepferdchen, umfasst aber auch Activity-Angebote wie das Wasserfroschtraining oder den "Seeräuberkurs" und auf Wunsch auch Babysauna. Während samstags von 9 bis 18 Uhr insgesamt 120 Personen (70 Kinder/50 Erwachsene) das Bad bevölkern, sind sonntags (11 bis 17 Uhr) 40 Kinder und 30 Erwachsene aktiv. Laut Träger beruht die Entscheidung auf Kapazitätsengpässen und zunehmendem Eigenbedarf. "Die Rehaklinik braucht für die Anschlussheilbehandlungen vermehrt selbst das Bad", stellt Pressesprecher Jörg Skupin vom Dachverband Rehazentren Baden-Württemberg klar. Zumal die Zahl der Anschlussbehandlungen zuletzt deutlich gestiegen sei. Hinzu kommt die erforderliche hygienische Reinigung, die die internen Abläufe merklich einschränke. Zudem soll das Haus im Rahmen der Gesamt-Umstrukturierung des Rehabereiches "in mittelnaher Zukunft mehr Behandlungsplätze erhalten", ließ Skupin durchblicken, ohne allerdings konkrete Zahlen oder einen Termin zu nennen. Aktuell verfügt der Höhenblick über 127 Betten plus ein ganztägiges ambulantes Angebot. Die Entscheidung des Hauses hatte Zier schon im April schriftlich erhalten. Es folgten mehrere vergebliche Umstimmversuche, bis hin zum Träger in Stuttgart. Inzwischen hat Zier das Thema aber abgehakt. Keine Gespräche



stattgefunden Ob auch noch anderweitige Gründe für den Schlussstrich verantwortlich sind, darüber kann sie nur spekulieren. Weder die Kinder ("Das lief aus meiner Sicht alles reibungslos") noch die Eltern hätten sich verhaltenstechnisch etwas zuschulden kommen lassen. "Die Eltern sitzen in der Regel ja oben in der Cafeteria", so Zier. Dass es zu Jahresbeginn einen Stabwechsel in der kaufmännischen Leitung gibt, hat laut Skupin jedenfalls "mit der Entscheidung nichts zu tun". Im Übrigen sei die Vorlaufzeit "ausreichend genug" gewesen. Dem Status nach hätte man auch sofort die Reißleine ziehen können. Einen echten Vertrag habe es nämlich nicht gegeben, die "Lizenz" wurde immer formlos verlängert. Was Zier aber moniert, ist die fehlende Kommunikationskultur. "Es haben nie Gespräche stattgefunden. Man hätte ja über alle Modalitäten reden können", versichert sie. So etwa über die Frage, ob die Miete viel zu günstig und daher fürs Haus unrentabel war. Sie betrug 100 Euro pro Tag - in anderen Instituten sind 40 Euro pro Stunde die Regel. Weshalb Zier einen mehr als humanen Preis anbieten konnte. "Dafür bin ich auch dankbar", möchte sie die Rehaklinik nicht in Misskredit bringen. Allerdings gab es den ein oder anderen Stein, den man ihr nach der Kündigung in den Weg gelegt hat. So war häufiger das Bad aus unerfindlichen Gründen abgeschlossen. Dann hat mal wieder der Chlorgehalt nicht gestimmt oder die Sauna war kaputt, auch haben sonntags plötzlich Patienten das Becken benutzt - bei Maßen von 13 x 5 Metern (1,30 Meter tief) denkbar ungünstig. "Für mich war da schon die ein oder andere Piesackerei dabei", fand Zier. "Angeblich hat sich auch mal ein Yoga-Kurs beschwert", so Zier. Die Zeichen, dass man Persona non grata sei, seien jedenfalls überdeutlich gewesen. Zumal das Schwimmangebot schon in der Vergangenheit nicht bei allen Entscheidungsträgern beliebt war. Wie auch immer: Jetzt ist guter Rat teuer. Eine Ersatzlocation hat sich bisher nicht aufgetan - bis auf zwei morgendliche Stunden im Hahnhof, wo es allerdings akut an Parkplätzen mangele. Dabei täten Schwimmkurse laut Ziers Einschätzung ohnehin chronisch Not. Nach Schätzungen der DLRG liege der Nichtschwimmeranteil bei Grundschülern bei über 60 Prozent. Sonderlich Hilfe von der Stadt ist auch nicht zu erwarten. Im Bertholdbad sind die Kapazitäten ausgeschöpft, teilt Thomas Müller, Leiter der Bäderbetriebe bei den Stadtwerken mit, zudem biete man selbst Schwimmkurse an, die gut ausgebucht sind. Morgens ist das Bad von Schülern belegt. Im Übrigen eignet sich laut Müller die Wassertemperatur (28 bis 30 Grad) auch nicht für Babyschwimmen (minimum 32 Grad). Um ihren Job ist Zier, die sich im Vorjahr selbstständig machte und parallel in Kehl-Kork und einer Schwimmschule in Ettlingen tätig ist, jedenfalls nicht bange. "Ich komme unter", ist sie sich sicher. Einziges Problem: "Ich muss jetzt schauen, was ich mit den freien Wochenenden mache", hat sie immerhin den Humor nicht verloren.

