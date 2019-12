Im Februar soll sich das Mühlrad drehen

Sinzheim

Kind verletzt im Linienbus Sinzheim (red) - Ein zehnjähriger Junge hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in einem Linienbus am Kopf verletzt. Zuvor fuhr eine Autofahrerin aus einer Grundstückseinfahrt auf die Tiefenauer Straße und es kam zur Kollision mit dem Bus (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein zehnjähriger Junge hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in einem Linienbus am Kopf verletzt. Zuvor fuhr eine Autofahrerin aus einer Grundstückseinfahrt auf die Tiefenauer Straße und es kam zur Kollision mit dem Bus (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Stuttgart

Verbände: Wälder nicht aufräumen Stuttgart (lsw) - Die abgestorbenen oder kränkelnden Waldgebiete in Baden-Württemberg sollten nach Ansicht der großen Naturschutzverbände nicht bedingungslos aufgeräumt, sondern für den Artenschutz genutzt werden. Sie empfehlen eine Ruhezeit von 20 Jahren (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Die abgestorbenen oder kränkelnden Waldgebiete in Baden-Württemberg sollten nach Ansicht der großen Naturschutzverbände nicht bedingungslos aufgeräumt, sondern für den Artenschutz genutzt werden. Sie empfehlen eine Ruhezeit von 20 Jahren (Symbolfoto: dpa). » - Mehr