Grundstein für Seniorenzentrum

"Das gesamte neue Gebäude mit 75 Pflegezimmern und 20 Plätzen für betreutes Wohnen ist bereits komplett verkauft", erklärte freudestrahlend Lothar Kanter, Heimleiter und Geschäftsführer der betreibenden Curatio GmbH. Zusätzlich entstünden 530 Quadratmeter Bürofläche, in denen der gesamte kaufmännische Bereich aller Curatio-Seniorenzentren zentral seinen Platz bekäme.

"Eintausend Quadratmeter umfasst die Betonplatte für die Tiefgarage, die kommende Woche gegossen wird", erklärte Bauherr Udo Schwetlick den Gästen. 80 Tonnen Stahl wurden eingebaut und 600 Kubikmeter Beton verarbeitet. 40 Stellplätze wird die Tiefgarage bieten.

Insgesamt wird das Projekt fünf Etagen umfassen. Dazu hat sich Schwetlick ein sportliches Ziel gesetzt, denn bereits im März 2020 soll Richtfest sein, versprach er. Teils vorgefertigte Elemente sollen den Zeitplan für den Rohbau verkürzen. "Wir hatten in den vergangenen Wochen noch einige Hürden zu nehmen", so der Bauherr weiter. So war die Frage des Schallschutzes bei der Auswahl der Fenster eines der Kriterien, "denn die Bewohner sollen sich wohlfühlen". Auch die Ertüchtigung des Transportweges für die Baustelle, also die Verbreiterung des Pfarrer-Kiefer-Weges, sei nicht ganz einfach gewesen. Udo Schwetlick blickte dankbar zu den Vertretern der Gemeinde Sinzheim, die mit Bürgermeister Erik Ernst und Bauamtsleiter Eberhard Gschwender vertrauensvolle Gesprächspartner seien.

"Wir sind glücklich, dass wir nach insgesamt neun Jahren seit den ersten Gesprächen und mühevoller, zäher Arbeit nun endlich in die Baugrube blicken können", freute sich Lothar Kanter. Und Bürgermeister Erik Ernst pflichtete ihm bei: "Es ist erstaunlich, wie schnell und gut nun alles vorangeht."

Inzwischen hatte Bauleiter Thorsten Goldbach ein Kunststoffrohr vorbereitet, das im Bereich der Bodenplatte seinen Platz finden sollte. Eine überregionale gestrige Zeitung, ein Prospekt des Seniorenzentrums und etwas "Kleingeld" fanden darin Platz. Auch der Kaufvertrag, dem der Gemeinderat vor wenigen Monaten zugestimmt hatte, wurde in das Rohr eingelegt, das anschließend verschlossen wurde. "Dies alles soll die Gegenwart dokumentieren", meinte Udo Schwetlick. Dann machte er sich zusammen mit weiteren Personen auf, über glitschigen Lehm und Stahlmatten zum "Ort des Geschehens" zu balancieren, um die Dokumentenkapsel "betonsicher" zu versenken. Anschließend waren alle Gäste zu einem Umtrunk in das Seniorenzentrum eingeladen.