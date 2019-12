Viele Erinnerungen ans Theater

Stark geprägt hat sie zu Kinderzeiten ihr Onkel Karl Kappler. Er war Bühnenmaler am hiesigen Theater, der Malersaal im heutigen Hotel Dorint erinnert noch an seine damalige Wirkungsstätte. Hedwig Merkel, wie die Gewinnerin damals mit Mädchennamen hieß, wurde in Forbach geboren und zog als Zehnjährige mit der Familie nach Gernsbach um. Kreativität wurde im Haus Merkel schon immer großgeschrieben. "Meine Mutter konnte ganz wunderbar singen", erzählte die lebhafte Dame im BT-Gespräch, sie selbst war eher der bildenden Kunst zugetan.

In ihrer Kindheit habe sie "fast nur im Luftschutzkeller gesessen oder Heilkräuter gesucht", erinnert sich Hedwig Lang. Sie besuchte die Dorfschule in Langenbrand, durfte aber am Zeichenunterricht in der Realschule teilnehmen. Wo sie von den anderen Kindern allerdings kräftig gemobbt wurde, für die Schule sei sie wohl zu blöd, deshalb dürfe sie nur beim Malen mitmachen. Um nicht dauernd an den Zöpfen gezogen oder verhauen zu werden, schlängelte sie sich als "Kopierapparat" durch: Sollte im Unterricht die sich windende Donau gemalt werden, erstellte Hedwig Lang eben 30 Mal ein solches Werk für die ganze Klasse.

Ihr Vater hatte mittlerweile die Schreinerei Kappler in Gernsbach übernommen. Als Kind musste sie häufig Rechnungen an Kunden nach Baden-Baden tragen, zu Fuß waren das mit Hin- und Rückweg mal gute 16 Kilometer. Sie nutzte diese Wege oft, um bei Onkel Karl im Malersaal vorbeizuschauen, oder auch mal mit der hiesigen Straßenbahn zu fahren, denn "so etwas Tolles gab es in Gernsbach nicht".

Ihr Faible für die Malerei hat Hedwig Lang schon als junges Mädchen ungehemmt ausgelebt und war dafür "in meiner Umgebung gefürchtet". Schließlich hat sich auch mit kaputten Ziegelsteinen herrlich malen lassen, und wo ginge das besser als an den weißen Stellen der Gernsbacher Fachwerkhäuser? Als sie am Malwettbewerb des Theaters teilnahm, war sie 13 Jahre alt. Im Jahr zuvor, 1946, hatte sie hier bereits "Peterchens Mondfahrt" gesehen - es war das erste Weihnachtsmärchen nach dem 2. Weltkrieg und steht in diesem Jahr wieder auf dem Programm. Zum heutigen Stück, das sie auf Einladung des Theaters mit einem Teil ihrer Großfamilie anschauen durfte, empfand sie kaum Veränderungen, nur dass jetzt mehr Action geboten sei. Kein Wunder, passten die damaligen Regieanweisungen, die Johanna Tydecks, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Theater, in Kopie zu dem Gespräch mitgebracht hatte, doch auf eine halbe Heftseite, im Gegensatz zu heute. Hedwig Lang gewann dann 1947 den Wettbewerb für das Märchen "Stefan mit der langen Nase", als Preis erhielt sie eine riesige Tafel Schweizer Schokolade, zur damaligen Zeit wirklich etwas Besonderes, und eine Tüte Haferflocken.

Hedwig Lang zog fünf Kinder groß und hat heute 13 Enkel und zwei Urenkel. Mit dem eigenen Nachwuchs besuchte sie immer die Weihnachtsmärchen, anschließend ging es dann ins Elsass zum Essen, erinnern sich die Töchter gerne. Aus der damaligen Gewinnerin ist eine tolle Künstlerin geworden, die auch heute noch im eigenen Atelier malt. Mit ihren farbintensiven, ausdrucksvollen Landschaftsbildern oder Stillleben hat sie bereits mehrere Ausstellungen bestückt.