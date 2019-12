Notsicherung für Rathaus-Dach

Sinzheim



Wunschbaum auf dem Markt Sinzheim (ahu) - Einiges geboten hat am Wochenende der 16. Sinzheimer Weihnachtsmarkt. So gab es zum ersten Mal einen Wunschbaum, der die Menschen zusammenbringen soll, "Kunst im Rathaus", aber auch Tanzaufführungen, Weihnachtslieder und Snacks auf die Hand (Foto: Huck).