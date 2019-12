Notsicherung für Rathaus-Dach

Sinzheim



Neue Info-Broschüre für Sinzheim Sinzheim (red) - Natürlich, attraktiv, lebendig: Unter diesem Motto steht die neue Informationsbroschüre der Gemeinde Sinzheim. Sie ist im Bürgerbüro im Rathaus erhältlich. In dem neu gestalteten Heft findet sich alles Wissenswerte über das Leben in der Gemeinde (Foto: Huck). » Weitersagen (red) - Natürlich, attraktiv, lebendig: Unter diesem Motto steht die neue Informationsbroschüre der Gemeinde Sinzheim. Sie ist im Bürgerbüro im Rathaus erhältlich. In dem neu gestalteten Heft findet sich alles Wissenswerte über das Leben in der Gemeinde (Foto: Huck). » - Mehr