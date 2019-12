Glocken unter der Lupe

Vor fast genau einem Jahr wurden in der Stiftskirche die umfassenden und kostenintensiven Renovierungsarbeiten vorgestellt, von denen die Turmrenovation nur ein kleiner Teil ist. Als erster Bauabschnitt sollen das Geläut und der Glockenturm in Angriff genommen werden. Hierzu wird im Januar das Gerüst am Glockenturm gestellt, wofür einige Glocken zeitweise abgehängt werden müssen. Der Turmhelm wird saniert, Schäden am Verputz repariert. Die Maßnahme soll ein Jahr dauern, wie Bauamtsrat Bernhard Nicola vom erzbischöflichen Bauamt in Heidelberg informierte. Schon jetzt nehmen Michael Plitzner von der Universität Kempten und ein Schonacher Glockenspezialist gemeinsam mit Wittekind die Glocken unter die Lupe, doch trotz ihres Alters weisen sie sichtlich noch keine Schäden auf, wie bisher aufgesetzte Sensoren gezeigt haben. Es ist eine besondere Ehre, dass die Hochschule Kempten mit ihrem europäischen Forschungsprojekt "Pro Bell" mit im Boot ist. Mit den Ingenieuren gemeinsam soll versucht werden, den Läutewinkel der Glocken so zu reduzierend, dass der Turm dynamisch entlastet, aber auch der Klang der Glocken optimiert werden kann. "Wir wollen dieses Geläut bestmöglich schonen, denn es ist im Erzbistum Freiburg das größte aus der Gießerei Albert Junker, und es ist aus Briloner Sonderbronze", erklärte Wittekind.

Die Glocken erzählen aber auch Baden-Badener Geschichte. Das Messglöckchen im Dachreiter ist das einzige Überbleibsel aus früheren Zeiten, denn erst nach dem Krieg - als Kathedrale für den französischen Militärbischof -bekam die Stiftskirche im Jahre 1948 neun neue Glocken. Die Glockeninschrift verfasste der Baden-Badener Schriftsteller Reinhold Schneider.

Um die Schonung, aber auch die Optimierung der Glockenmusik zu erreichen, sollen die Klöppel und die aus den 1930er Jahren stammenden Stahljochen, an denen die Glocken hängen, erneuert werden. Mit Fingerspitzengefühl und technisch fundiertem Wissen wird man danach die Intonation durchführen. "Durch all diese Arbeiten sollte die Betriebssicherheit der Glocken für die nächsten 30 bis 50 Jahre gewährleistet sein", so Wittekind.

Die Kosten für die Turmrenovation werden auf rund 1,4 Millionen Euro geschätzt, die Gesamtkosten für die Innenrenovation auf rund 5,4 Millionen Euro.