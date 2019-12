Rege Tätigkeit im Hintergrund

Karlsruhe



"Frauensache" am Staatstheater Karlsruhe (red) - Die altlinke Ärztin (Lisa Schlegel, Foto: Wulff) steht vor der Praxisübergabe. Beim Thema Schwangerschaftsabbruch eskaliert aber der Streit mit ihrer Nachfolgerin. Ein starkes Stück ist dem Autoren-Duo Hübner/Nemitz am Badischen Staatstheater mit "Frauensache" gelungen. » Weitersagen (red) - Die altlinke Ärztin (Lisa Schlegel, Foto: Wulff) steht vor der Praxisübergabe. Beim Thema Schwangerschaftsabbruch eskaliert aber der Streit mit ihrer Nachfolgerin. Ein starkes Stück ist dem Autoren-Duo Hübner/Nemitz am Badischen Staatstheater mit "Frauensache" gelungen. » - Mehr