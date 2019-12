Stimmungsvolles Ambiente im Städtl

Baden-Baden (cn) - Einen stürmischen Anfang, dazwischen ein regnerisches Intermezzo und später sogar vereinzelte Sonnenstrahlen - beim Weihnachtsmarkt in Steinbach am Samstag herrschte eine wechselhafte Witterung. Ungeachtet dessen drängelten sich während des ganzen Tages viele Besucher zwischen Bürgergarten und Handwerkerhof beim Städtl.



Mit den einzelnen Programmpunkten füllte sich das Budendorf mit Besuchern. So fanden sich bei der Eröffnung vormittags durch Ortsvorsteher Ulrich Hildner zahlreiche Ehrengäste ein - darunter Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Hildner hob hervor, dass der 26. Weihnachtsmarkt vor allem durch zahlreiche ehrenamtlich tätige Personen, Vereine und soziale Organisationen getragen werde. "Nicht der Kommerz, sondern das gemeinschaftliche Beisammensein zählt", sagte der Ortsvorsteher. Den Eröffnungspart umrahmte das Bläserquintett der Stadtkapelle. Beim anschließenden Bummel durch das Budendorf überzeugte sich die Oberbürgermeisterin von den vielfältigen selbst gebastelten Weihnachtsartikel - angefangen von Strickartikeln, über Weihnachtsdekoration bis hin zu Holzspielzeug sowie Honig, Wein und Likörspezialitäten aus dem Rebland. Sie nutzte ihren Besuch für etliche Gespräche mit den Bürgern des Reblandes. Die Mitglieder des Kirchenchors hatten an ihrem Stand den ganzen Tag über alle Hände voll zu tun, um die Wünsche der Gäste nach Glühwein und Punsch zu erfüllen. Der Kirchenchor, aber auch der Sportring Yburg halten dem Weihnachtsmarkt von Beginn an die Treue. Sie sorgen für den kulinarischen Teil des Weihnachtsmarktes. Mit weihnachtlichen Melodien bereicherten die Kinder des Grundschulchors den Weihnachtsmarkt. Überraschungen für die Kinder brachte der Nikolaus in den Nachmittagsstunden mit. Außerdem lockte das Kinderhaus Löwenzahn die Kinder mit einem Glücksrad und bunten Gewinnen an. Später schuf die Stadtkapelle mit weihnachtlichen Melodien ein stimmungsvolles Ambiente auf dem Markt.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben