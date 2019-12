Stadtverwaltung lädt Bürger zum Klimadialog ein Baden-Baden (red) - Zu einem Klimadialog lädt Oberbürgermeisterin Margret Mergen interessierte Bürger im Januar ein. Er findet am Mittwoch, 15. Januar, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr in der Mensa des Richard-Wagner-Gymnasiums statt.



In der Veranstaltung führt die Verwaltung zunächst in das Thema ein und informiert über den aktuellen Stand des Klimaschutzes im Stadtkreis. Anschließend haben die Bürger das Wort. In mehreren Themenecken können Interessierte ihre Erwartungen und Ideen einbringen. Die Stadtverwaltung freut sich laut Mitteilung der Stadtpressestelle auf engagierte Bürger, zumal sich ohne Eigenverantwortung und privates Engagement ambitionierte Zielsetzungen im Klimaschutz nicht erreichen lassen. Der Gemeinderat habe bereits 2012 ein Klimaschutzkonzept verabschiedet, heißt es in der Mitteilung weiter. Darin seien ambitionierte klimapolitische Ziele formuliert worden. Die Notwendigkeit, den Klimawandel als ernstzunehmende Herausforderung anzunehmen, sei in Baden-Baden frühzeitig erkannt worden. Ambitionierte Ziele nicht mehr erreichbar



"Seit dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates wurde eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, an vielen Ideen wird zurzeit gearbeitet. Allerdings lassen sich die gesetzten Ziele, wie das Reduzieren der CO 2

