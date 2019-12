Oratorium über Wirken und Sterben des Erlösers

- Was passt besser in die Vorweihnachtszeit als Händels "Messias", das gewaltige Oratorium über Geburt, Wirken und Sterben des Erlösers? Für die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" gestalteten das Vokalensemble Lucida Vallis von Uwe Serr, Chorleiter und Kantor der Stiftskirche, und deren Kammerorchester das Benefizkonzert in der gut besuchten Kirche am Marktplatz.

BT-Mitverlegerin Xenia Richters hatte sich diesmal ausnahmsweise nicht in ihren Chor eingereiht, den sie sonst im Alt unterstützt. Sie erzählte lieber den zahlreichen Besuchern vom guten Zweck der Aktion, die es finanziell schlechter gestellten Menschen in Baden-Baden erlaubt, ihren Kindern oder Enkeln und auch sich selbst eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. Sie dankte allen Künstlern ebenso wie den Besuchern dafür, "mit liebevollem Herzen zu teilen aus dem Wunsch heraus, es auch anderen gut gehen zu lassen".

Serr hatte die schönsten Chöre und Arien aus dem über dreistündigen Gesamtwerk von Händel ausgewählt. Ein wenig musste er das Programm dann allerdings umstellen, da Tenor Dustin Drosdziok am Vorabend in Hamburg noch Bachs Magnificat gesungen und sich dann überaus mutig auf die Deutsche Bahn verlassen hatte.

Unterstützt von etlichen Musikern der Philharmonie Baden-Baden wie Konzertmeister Yasushi Ideue wurden die Besucher vom Kammerorchester der Stiftskirche mit der Overtüre feierlich eingestimmt. Das Libretto erzählt die Handlung anfangs aus der Sicht des Alten Testaments. Da wurde die Herrlichkeit des Herrn von dem stimmlich gut ausgewogenen Vokalensemble in "And the Glory, the Glory of the Lord" gepriesen, wobei die Damen ihre Stimmen bis an die Himmelspforte zu erheben schienen. Gesungen wurde in altenglischer, aber dennoch dank der deutlichen Akzentuierung gut verständlicher Sprache.

Raumgreifend und kraftvoll erklang der Bass von Solist Joachim Herrmann bei der Verkündigung des Herrn der Heerscharen oder der frohen Botschaft von der Empfängnis der Jungfrau Maria. Wie ein jubilierender Choral der Engel stimmte der Chor mehrstimmig "And he shall purify" an und verwies damit auf das Opfer in Gerechtigkeit. Auch die frohe Botschaft Zions, erhoben mit machtvoller Stimme, glich einer Verheißung. Herrmans dunkler Bass untermalte die drohende Finsternis auf Erden, um dann mit großer Überzeugungskraft die Herrlichkeit des Herrn zu besingen, die selbst die Heiden zu seinem Licht lockt. Der Chor verkündete die Geburt Jesu, das "Ehre sei Gott" war von kräftigem Trompetenklang untermalt.

Voller Strahlkraft verlieh der inzwischen eingetroffene Tenor Dustin Drosdziok dem Trost für Jerusalem innigen Ausdruck und intonierte voller Wärme eine eindrucksvolle Ode an die Natur.

Im kurzen zweiten Teil, der sich mit dem Leiden Jesu beschäftigte, dominierte das mächtige "Hallelujah", mit dem das Königreich des Herrn auf ewig manifestiert wurde. Der Auferstehung widmete sich der dritte Teil, mit Herrmanns geheimnisvollem "Behold, I tell you a mystery" oder dem machtvollen "Worthy ist he Lamb" und der Erkenntnis, dass Segen und Ehre, Ruhm und Stärke dem gebührt, der auf dem Thron sitzt. Dem majestätischen "Amen", das ausdrucksvoll durch das Gotteshaus schallte, schloss sich als Zugabe nochmals das monumentale "Hallelujah" an, wofür sich auch die beiden Vokalsolisten in den Chor einreihten.