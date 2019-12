Hoffen auf fröhlichen Funkenflug

"Weihnachtslieder für Einsteiger, Fans und Muffel" - so heißt die Veranstaltung am Samstag vor dem vierten Advent (20 Uhr). Eine Premiere, die auch bei den Profis leichtes Kribbeln verursacht. "Für uns ist das auch Neuland. Aber wir hoffen, dass da eine intime Atmosphäre und sicher auch manch lustiger und besinnlicher Moment entstehen", drückt Wilhelm seine Erwartungen aus.

Abgesehen von der Urlust am Singen in Gemeinschaft ist das Angebot jedenfalls bewusst voraussetzungsarm, um nicht zu sagen niederschwellig. "Es wird niemand überfordert. Man muss auch nicht Noten lesen können", nimmt Wilhelm gleich jeglichen künstlerischen Leistungsdruck raus. Auch irgendwelche Liederbücher sind nicht vonnöten. Denn wohlwissend, dass es selbst bei Sangesgeübten oft schon ab der zweiten Strophe klemmt, werden Texte und Noten an die Bühnenleinwand projiziert, so Wilhelm, der selbst in die Klaivertasten greift. Und wer sich zur zweiten Stimme berufen fühlt oder gar zum Solo ansetzen will, darf sich gerne austoben. Das Ganze sei ergebnisoffen. "Wichtig ist einfach das gemeinsame Klangerlebnis."

Für den nötigen Support ist ebenso gesorgt: Die Schauspieler Berth Wesselmann, Sonja Dengler, Maria Thomas und Nadine Kettler sowie Regieassistentin Melanie Schulz (szenische Einrichtung) und Sebastian Ganz (Ausstattung) werden auf der Bühne mit stimmlicher Expertise zur Seite stehen und das Publikum auf kommunikative Art animieren. "Aber man darf natürlich auch mal einfach zuhören", versichert Wilhelm.

Die Idee zum Kollektiv-Singen stammt im Übrigen von einer ehemaligen Mitarbeiterin, die von ihrer Zeit in Bochum her ein ähnliches Format kannte, das sich dort großer Beliebtheit erfreut, sowie von Chefdramaturgin Kekke Schmidt. Und wenn es nach den hiesigen Akteuren geht, darf daraus auch in der Kurstadt gerne eine liebgewordene Tradition erwachsen. Das Grundbedürfnis sei sicherlich da. "Wo wird denn heute noch in den Familien gesungen?", fragt sich nicht nur Nadine Kettler und verspricht, dass es trotz festem Konzept "viel Platz für Spontanes und zum Ausprobieren" geben wird. "Wir hoffen einfach, dass der Funke überspringt", erklärt Wilhelm. Es ist nicht zuletzt eine seltene Chance, die Schauspieler "ein bissel privat" zu erleben, inklusive Oliver Jacobs, der als Moderator durch den Abend führt.

Was liedtechnisch auf dem Programm steht, soll nicht verraten werden, fest steht nur, es wird Bekanntes und weniger Bekanntes geben: Neben beliebten Klassikern auch die ein oder andere Stippvisite in die Merry-Christmas-Ecke und das ein oder andere kindgerechte Liedgut - und sei es nur das Kind im Erwachsenen, das angesprochen wird. "Wir denken, dass das für alle ein unterhaltsamer Abend wird. Mal sehen, was passiert", so Wilhelm.

Konzipiert ist das knapp eineinhalb Stunden dauernde Programm für ein hoffentlich volles Parterre, bei gesteigerter Nachfrage könnten auch die Logen dazukommen. "Wir werden am Abend sicher niemanden abweisen", verspricht Theatersprecherin Johanna Tydecks. Der Eintritt ist frei, es gibt Zählkarten an der Theaterpforte beim Eingang zum Restaurant "Berlioz" (Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr), von denen laut Tydecks bereits gestern 120 weg waren. Gut möglich also, dass Hans-Georg Wilhelm mit seinem Geständnis nicht allein auf der Welt ist.