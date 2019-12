Noch teurer - aber unumstritten

Für den Ersatzneubau der Reinhard-Fieser-Brücke sind im Doppelhaushalt 2018/2019 insgesamt drei Millionen Euro eingeplant. Bereits im Bauausschuss im November hatte die Verwaltung informiert, dass dieser Betrag nicht ausreichen wird und Mehrkosten in Hohe von rund 335 000 Euro erwartet werden (wir berichteten). Diese Prognose wurde nun noch einmal nach oben korrigiert, nachdem seit Anfang Dezember die Angebote von Baufirmen vorliegen. Demnach werden die Arbeiten jetzt 550 000 Euro teurer als geplant. Den Zuschlag erhält die Firma Schleith, die eine Niederlassung in Achern hat. Dies wurde auf Anfrage von Ulrike Mitzel (SPD) im Gemeinderat bekannt gegeben.

Für die Arbeiten an der Brücke seien bereits alle Angebote eingeholt, versicherte Bürgermeister Alexander Uhlig auf Nachfrage von Wolfgang Niedermeyer (FBB). Hier seien also keine größeren finanziellen Überraschungen mehr zu erwarten.

Vor-Ort-Termin für



Oberflächengestaltung



Bei der Oberflächengestaltung seien aber noch keine Aufträge vergeben: Anfang kommenden Jahres sei ein Vor-Ort-Termin geplant, bei dem der Bauausschuss über die Oberflächengestaltung entscheiden solle. Die Verwaltung werde verschiedene Varianten präsentieren. Auch die Zuständigkeiten in der Verwaltung seien geklärt, betonte Uhlig.

Werner Henn (SPD) sprach in der Sitzung Probleme mit dem Taxistand in der Kaiserallee nahe der Brücke an. Dieser soll für die Dauer der Arbeiten vor das Theater verlegt werden. Henn bat darum, zu überlegen, wie die Taxifahrer in die Planungen eingebunden werden könnten, auch um zusätzliche und unnötige Fahrten zu vermeiden. Es müssten einvernehmliche Lösungen gefunden werden. René Lohs (FDP) erinnerte zudem an betroffene Einzelhändler und fragte nach, wie diesen geholfen werden könne. Vincenz Wienk-Borgert, bei der Verwaltung zuständig für das Projekt, betonte, dass man mit den Einzelhändlern Gespräche geführt habe und dies auch weiterhin tun werde. Auch in Bezug auf den Taxistand sei man im Dialog und versuche, Lösungen zu finden, versicherte er.

Ziel der Verwaltung ist es, schnellstmöglich nach Beendigung des Weihnachtsmarkts im Januar mit der Baumaßnahme zu beginnen. Dies ist auch erforderlich, damit bereits genehmigte Fördergelder aus dem kommunalen Sanierungsfonds für Brücken abgerufen werden können und nicht verfallen.