OB: Anderer Charakter für die Luisenstraße Baden-Baden (hez) - Als Baumpflanzerin betätigte sich gestern Oberbürgermeisterin Margret Mergen zusammen mit Vertretern des Gartenamts. Dabei ging es nicht etwa um einen weiteren Weihnachtsbaum, sondern um einen vorläufigen Abschluss der Umgestaltung der Luisenstraße. (hez) - Als Baumpflanzerin betätigte sich gestern Oberbürgermeisterin Margret Mergen zusammen mit Vertretern des Gartenamts. Dabei ging es nicht etwa um einen weiteren Weihnachtsbaum, sondern um einen vorläufigen Abschluss der Umgestaltung der Luisenstraße. Deren Sanierung mit der Erneuerung von Stromleitungen, Kanälen und Beleuchtung sowie der Umgestaltung des Straßenraums hatte die Fällung von vier Lindenbäumen erfordert. Als Ausgleich dafür pflanzte Mergen nun gestern die letzte von drei neuen Baummagnolien in der Luisenstraße (Einmündung Sternstraße). Dies sei, so die OB, der Abschluss eines wichtigen Abschnitts der Aufwertung der Innenstadt. Bewusst habe man sich dafür entschieden, auch im unteren Teil der Luisenstraße etwas zu machen, die früher eher den Charakter einer Anlieferer- und Hinterhofstraße gehabt habe. Dies sei nun anders - mit viel mehr Raum für Fußgänger. Markus Selig, Projektleiter für die Straßenneugestaltung, drückte seine Hoffnung aus, dass sich auch auf der anderen Straßenseite, wo die Bauarbeiten an der Erneuerung des Europäischen Hofs derzeit eingestellt sind, bald wieder etwas tue, um den Straßenumbau zu vervollständigen. Gartenamtsleiter Markus Brunsing berichtete, warum man sich für die Pflanzung von Baummagnolien entschieden habe. Dieses Gehölz sei in Asien, vor allem in Japan, zu Hause und gehöre wegen seiner Robustheit zu den "Zukunftsbäumen" in Zeiten des Klimawandels. Daher sei der Baum auch für schwierige Standorte in der Innenstadt geeignet. Seine weißen Blüten im Frühling sollen der Luisenstraße einen edlen Charakter verleihen.

