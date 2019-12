Caritas sucht Wohnungen für neues "Lotsen"-Projekt









Christian Frisch, spricht von einer absoluten "Vorzeigegeschichte". Und er muss es wissen, kennt er doch als Fachbereichsleiter der Caritas-Wohnungslosenhilfe in Baden-Baden unzählige Geschichten, die nicht so enden, wie die, des 49-Jährigen, der seinen Nachnamen nur ungern nennen möchte. Zumindest stehen im Moment die Zeichen auf ein Happy End ganz gut. Aber Frisch weiß auch, dass es Menschen, die jahrelang auf der Straße gelebt haben und nie lange an einem Ort zuhause waren, schwer fällt, sich auf Strukturen einzulassen.

"Flucht" hat auch bei Jörg oft das Schlagwort geheißen, erzählt er selbst: "Seit 2000 bin ich ständig unterwegs." Bis es ihn nach Baden-Baden verschlagen hat, hat er nicht nur in Essen, Rüsselsheim und Rastatt "Platte gemacht". So nennt man es in der Szene, wenn man seinen Schlafplatz in Parkanlagen, unter Brücken, auf Bänken, in Hauseingängen, auf Baustellen oder in Bahnhöfen einrichten muss. Im Februar dieses Jahres hat Jörg dann genug: Seine Knochen, das Rheuma - "Ich hatte keine Lust mehr!". Und so bezieht er sein Zimmer im Obdachlosenheim der Kurstadt in der Ooser Bahnhofstraße 2a. Sein Betreuer, Christian Frisch, kennt ihn aber schon länger. "Jörg war schon ein paar Mal in Baden-Baden", von wo er aber vor scheinbar unlösbaren Aufgaben auch immer wieder geflohen war.

Bis jetzt. "Sie ziehen es jetzt durch", zeigt sich Frisch, für den sein Job merklich mehr ist als eine Pflicht, optimistisch. Mit "sie" meint er Jörg und seine Freundin Jenny, die er in der Baden-Badener Einrichtung kennengelernt hat. Und mit dem Geld, das die zwei in diesem Jahr durch die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" erhalten, möchten sie sich auch gemeinsam Wünsche erfüllen: zwei Fahrräder und ein Anhänger für Hündchen Waldi sollen es werden. Ein Zweirad "wäre gut für den Weg zur Arbeit", begründet Jörg den Entschluss. Denn neben der Entscheidung zu bleiben und abstinent zu sein (Jörg: "Seit ich hier bin, habe ich keinen Alkohol mehr getrunken."), hat er auch seit Mitte September einen Job bei einer Zeitarbeitsfirma. Und auch der 24-jährigen Jenny, die auch schon einige Monate Erfahrung im Platte machen hat, gefallen ihre Aufgaben als Auszubildende im Einzelhandel.

Und zeigen sich Menschen, die von der Wohnungslosenhilfe betreut werden, so willig und kämpferisch wie das Paar, dann hilft die Caritas mit einem passenden Projekt noch weiter. "Lotsen aus der Wohnungslosigkeit" ist konzipiert für Personen, die unter anderem ordnungsrechtlich von der Stadt Baden-Baden untergebracht sind, wie es im Amtsdeutsch so schön heißt. Mit einem weiteren Paar leben Jörg und Jenny mittlerweile in Oos in einer Wohnung. Diese hat die Caritas von der städtischen GSE angemietet, und Frisch und seine Kollegen sind regelmäßig dort vor Ort. Dann geben sie Antworten auf unterschiedlichste Fragestellungen. Wie lege ich eine Mailadresse an? Wie fülle ich bestimmte Anträge aus? Wie melde ich mich am Telefon? Solche "Wohnversuche" werden laut Frisch aber nur für diejenigen möglich, wenn das Caritas-Team davon überzeugt ist, "sie können es". Die Unterstützung soll nämlich langfristig dazu führen, dass Jörg und Jenny und alle anderen in der Form Betreuten ihre wirklich eigene Wohnung mieten können. Und so sind Jörg und Jenny zwar nicht mehr auf der Straße umtriebig, aber dennoch rührig, in dem sie Annoncen durchgehen und Wohnungsbesichtigungen hinter sich bringen.

Und auch Christian Frisch hofft inständig, dass er ganz bald einige Wohnungen anschauen kann. Denn nicht nur Jörg und Jenny brauchen eine Wohnung, auch die Caritas selbst sucht noch Wohnraum zum Mieten für noch mehr "Wohnversuche". Frisch ruft dazu auf, beim Bild von Wohnungslosen nicht das "Bildzeitungs-Klischee" im Kopf zu haben: "Es gibt so viele, die hier gelandet sind, die nichts dafür können!"

Kontakt und Infos: frisch@caritas-baden-



baden.de.

