Kartunger Seeräuber stellen Weichen für Straßenfest

(sl) - "Manchmal heikel, immer spannend", sagt Bertold Föry, wenn er an fast 30 Jahre als Ortsvorsteher in Rauental denkt. Am Montag endet seine Amtszeit. Viel habe er für Rauental erreichen können, aber für seinen Nachfolger gibt es auch noch ein paar Aufgaben (Foto: sl). » - Mehr

Au am Rhein