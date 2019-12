Philharmonische Parknacht kehrt in Allee zurück

(lh) - Er hatte zum vorweihnachtlichen Adventskaffee in die vom Hausherrn und zweiten Vorsitzenden Frank Marrenbach gerne zur Verfügung gestellte Orangerie von Brenners Parkhotel eingeladen, der Vorsitzende des Freundeskreises Lichtentaler Allee (FLA), Prof. Hans-Peter Mengele. Und es waren über hundert Mitglieder und Freunde gekommen, um vor allem den Worten des Gastreferenten und Welterbemanagers aus dem englischen Bath, Tony Crouch, zu lauschen, der aus erster Hand darüber berichten konnte, was auf eine Weltkulturerbestätte an besonderen Herausforderungen und neuen Aufgaben zukommt.

Denn Bath trägt bereits seit 1987 diesen Titel aufgrund seiner römischen Vergangenheit, strebt ihn aber erneut an - zusammen unter anderen mit Baden-Baden als Bäderstädte des 19. Jahrhunderts. Eingangs hatte Hans-Peter Mengele - elegant ins Englische wechselnd - neben einigen Ehrengästen auch die Repräsentanten aus dem Vereinigten Königreich willkommen heißen können. Er ließ dann die 20-jährige Gründungsgeschichte des Freundeskreises Lichtentaler Allee angefangen mit dem verheerenden Sturm Lothar am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1999 ebenso Revue passieren wie die laufenden Projekte, zuletzt etwa die Sanierung der Brücke beim Kongresshaus. Sie sollten auch Gegenstand der schon bald zehnjährigen Tradition der ansprechenden Stimmungsberichte des städtischen Fachgebietsleiters Park und Garten Markus Brunsing sein.

Brunsing verstand es einmal mehr, die Zuhörer mit seinem bildergestützten Referat in seinen Bann zu ziehen, so vor allem für die am 1. August 2020 endlich wieder in die angestammte Lichtentaler Allee zurückkehrende, schon traditionelle Parknacht der Baden-Badener Philharmonie. "Nur der Wettergott muss noch wohlgesonnen sein", so Brunsing.

Musikalisch umrahmt mit zwei einfühlsam interpretierten Jazzstücken hatte den stimmungsvollen Abend die Sängerin Elisabeth Baleff, Tochter des Chefdirigenten der Baden-Badener Philharmonie, Pavel Baleff.

Vorstandsmitglied Silke Declerck hatte mit der perfekten Organisation des gesellig ausklingenden Abends ganze Arbeit geleistet.