Letzter Ausweg: Eine Reise zum Nordpol

- Ein besonderer Anziehungspunkt des Baden-Badener Weihnachtsmarktes ist in jedem Jahr die "lebende Krippe" mit Eseln, Kälbern und Schafen.

Dies stößt zuweilen auf Kritik, doch wer die Tiere öfter beobachtet, hat durchaus den Eindruck, dass sie sich hier recht wohl fühlen. Es handelt sich dabei ja auch um "Profis" beim Publikumsverkehr, schließlich stammen alle aus einem Streichelzoo. Außerdem gibt es einen Rückzugsraum.

Und es wird auch tageweise gewechselt, keiner hat ständig "Dienst". Darüber sind übrigens nicht alle Vierbeiner glücklich. Manche stellen sich jeden Morgen schon frühzeitig auf, um mit nach Baden-Baden zum Christkindelsmarkt genommen zu werden. Klar, da ist was los, und Futter gibt es in Hülle und Fülle.

In diesem Jahr wollte die Kur und Tourismus GmbH (BBT) als Veranstalter etwas Neues bieten und in der Krippe erstmals auch Rentiere aufnehmen. Nun, es ist zwar nichts darüber bekannt, dass einst in Bethlehem auch Rentiere bei Jesu Geburt anwesend waren, aber als treue Gefolgsleute des Weihnachtsmannes gehören sie eben heute auch zum Fest. Zwei Exemplare dieser kleinen Hirschart wollte ein Zirkus zur Verfügung stellen, der in der Region sein Winterquartier hat. Als sich allerdings Vertreter der BBT kurz vor dem Christkindelsmarkt die vom Zirkus ausgewählten Tiere anschauten, bemerkten sie, dass diese noch sehr jung sind und ganz im Gegensatz zu den Menschen-Trubel-Experten vom Streichelzoo keine Erfahrungen mit starkem Publikumsverkehr haben. "Das war uns dann zu unsicher, und wir haben auf sie verzichtet", berichtet BBT-Chefin Nora Waggershauser. Aus Tierschutzsicht war das bestimmt eine weise Entscheidung.

Und nun? Gar keine Rentiere? Vielleicht könnte man ja einmal bei Santa Claus am Nordpol nachfragen, der sehr viel mit diesen Vierbeinern arbeitet. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner und Blitzen wird die BBT allerdings kaum bekommen, denn die werden in Kürze beim Ziehen des schwer beladenen Weihnachtsmann-Schlittens gebraucht.

Aber es könnte in den Gehegen noch Ersatz-Rentiere geben, die nach Baden-Baden kommen wollen. Und möglicherweise hat auch Rudolph trotz roter Nase etwas Zeit. Also auf, liebe BBT, zum Nordpol. Henning Zorn