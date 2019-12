Löschszenarien beim Sportplatz

Sinzheim - Die Anpassung der Entschädigungsatzung, eine neue Übungsbahn und die Abberufung von Markus Segewitz-Krieg: Gleich drei Tagesordnungspunkte haben am Mittwochabend im Sinzheimer Gemeinderat die Freiwillige Feuerwehr betroffen.



Nicht als Bezahlung, sondern ganz klar als "Dank und Anerkennung" will Bürgermeister Erik Ernst die Entschädigung für die Arbeit und Leistung der Freiwilligen Feuerwehr verstanden wissen.

Einstimmig und mit vielen Worten des Lobes stimmten die Gemeinderäte sodann der Anpassung der sogenannten Feuerwehr-Entschädigungssatzung zu. Diese beinhaltet unter anderem, dass die Pauschale für die Wehrleute pro Einsatz von zehn auf 15 Euro angehoben wird, dass für Brandsicherheitswachen zwölf Euro pro Stunde gezahlt werden und dass für Auslagen für Aus- und Fortbildungen künftig spitz abgerechnet wird. Zudem gibt es eine neue Regelung der Abrechnung für selbstständige Angehörige der Feuerwehr und deutliche Steigerungen der Entschädigungen für Funktionsträger wie Zugführer, Gruppenführer oder Jugendwart.

Der Kommandant erhält laut der neuen Satzung statt 400 Euro aber nur 300 Euro. Solange Jürgen Segewitz jedoch in dieser Funktion tätig ist, gilt der alte Betrag. Hauptamtsleiter Ronald Pfefferle begründete dies damit, dass Segewitz durch sein Fachwissen und seinen zeitlichen Aufwand auch Tätigkeiten ausführe, die ansonsten bei der Gemeindeverwaltung liegen würden. Könne Segewitz' Nachfolger diese Aufgaben ebenfalls übernehmen, könne die jetzt beschlossene Entschädigung auch wieder auf die 400 Euro angehoben werden. Alle Neuerungen treten rückwirkend zum 1. September 2019 in Kraft.

Gabriel Schlindwein führte aus, dass die CDU die Mehrkosten gerne mittrage: "Wir brauchen die Feuerwehr", und man müsse Anreize schaffen, um Nachwuchs für deren Arbeit zu begeistern. Grünen-Rätin Ulrike Alex bedauerte, dass die Satzungsänderung so lange gedauert habe. Johannes Hurst (GfS) fasste zusammen: "Solange wir eine Feuerwehr haben, die so in die Zukunft gerichtet ist, sind wir gut aufgestellt." Auch Kommandant Segewitz selbst zeigte sich ob des gute Dialogs und der erreichten Erhöhung dankbar.

Freuen können sich die Sinzheimer Wehrleute, die zahlreich an der Sitzung am Mittwoch teilnahmen, auch über eine neue sogenannte Übungsbahn. Bisher befindet sich diese hinter dem Feuerwehrhaus in der Nowackistraße. Durch die beengten Verhältnisse dort ist diese aber nur eingeschränkt nutzbar. Im ersten Quartal des nächsten Jahres soll daher eine neue Bahn im Bereich des Parkplatzes der Fremersberghalle in Kombination mit dem Sportplatz gebaut werden. Die Vorrichtung wird aus einer 40 Meter langen und vier Meter breiten befestigten Fläche sowie einem Übungsgerüst bestehen. Diesen Vorschlag befürwortete der Gemeinderat einstimmig. Auf der Übungsbahn erfolgen das Training verschiedener Einsatzszenarien und auch die Vorbereitung für die Leistungsprüfungen (Bronze. Silber und Gold). Das Bauamt schätzt die Kosten auf rund 45 000 Euro.

Als letzten, die Feuerwehr betreffenden Punkt wurde am Mittwoch der erste stellvertretende Kommandant Markus Segewitz-Krieg auf eigenen Wunsch aus seiner Funktion abberufen.