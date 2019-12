Es weihnachtet in New York mit Musik von Fabian Joosten



Musikinteressierte Baden-Badener dürften sich erinnern: Teile seiner ersten CD "We're going on an Adventure" wurden hier am Tage ihrer Veröffentlichung uraufgeführt und standen danach noch einige Male auf dem Spielplan. Ein innovatives Programm mit dem arabisch-deutschen Ensemble Masaa und dem Dirigenten Bernd Ruf sowie der Philharmonie fand 2017 den Weg auf die Bühne. 2018 schrieb Joosten im Auftrag von Baden-Baden Events und Das Ding die Arrangements für "Die Beste Nacht", ein großes Crossoverkonzept mit dem Rapper Kontra K und Orchester. Im selben Jahr folgte eine Suite für mongolischen Obertongesang und Pferdekopfgeige. Diese wurde mit dem mongolischen Virtuosen Enkhjargal Dandarvaanchig und der Philharmonie während der Rosengartenkonzerte aufgeführt.

Außerhalb von Baden-Baden sammelte der Musiker auch Punkte. Sein Programmkonzept mit dem Ensemble "Masaa" und dem Dirigenten Bernd Ruf wurde auch in Jena aufgeführt. Das Sorbische Nationalensemble präsentierte im Sommer ein Singspiel, für das er 60 Minuten Musik für Orchester und Chor komponierte. Kürzlich standen Lieder von Johannes Brahms, die Joosten im Auftrag des Pianistenclubs München und des Tenors Francisco Araiza für Orchester neu arrangiert hat, auf dem Programm von Konzerten in Baden-Baden und München.

Vor einer Woche nun erlebte eine seiner Kompositionen die Premiere in den USA. Der japanische Dirigent Toshiyuki Shimada, ehemals Schüler von Leonard Bernstein und Herbert von Karajan und heute Chefdirigent von drei US-amerikanischen Orchestern, stellte einen weihnachtlichen Titel von Fabian Joosten ins Zentrum eines Konzertes mit dem "Orchestra of the Southern Finger Lakes" im Bundesstaat New York. An der Seite von Großmeistern wie Bach, Händel, Vivaldi und Jenkins war Joostens Komposition "The White Messengers" nach Aussage des Dirigenten der "huge hit" des Abends. Dirigent Shimada über das Stück in einem Podcast vor der Veranstaltung: "Joostens Stück klingt ein wenig wie John Williams - aber mit deutscher Ernsthaftigkeit". "Ich freue mich sehr, dass meine Klangsprache in den USA so gut ankommt", sagt Joosten.

In Baden-Baden hat die Philharmonie "White Messengers" schon 2016 und 2017 auf die Bühne gebracht. Die nächste Begegnung des Baden-Badener Publikums mit der Musik von Fabian Joosten ist für den 11. September 2020 geplant. Dann wird Yasushi Ideue, Konzertmeister der Philharmonie Baden-Baden, Joostens "Fantasie für Violine und Orchester", die er selbst beim Komponisten in Auftrag gegeben hat, als Solist uraufführen. Dirigent ist Pavel Baleff.