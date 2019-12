Brandstifter-Prozess: Plädoyers im Januar

Baden-Baden

Baden-Baden

Das Kriegsbeil wird begraben Baden-Baden (hol) - Das Kriegsbeil zwischen der Freiburger Firma Treubau und der Stadt wegen des Vincentius-Areals (Foto: Walter) wird begraben. Das macht den Weg frei für die Realisierung eines Wohnprojekts unter ganz anderen Vorzeichen an einem anderen Ende der Stadt.

Baden-Baden / Gernsbach

Baden-Baden / Gernsbach

Brandstifter vor Gericht Baden-Baden/Gernsbach (uj) - Mit den Plädoyers wurde am Mittwoch der Prozess gegen einen 26-Jährigen vor dem Landgericht fortgesetzt. Verhandelt wird eine Brandstiftung vom 5. Juli in Gernsbach. Der Staatsanwalt sieht versuchten Mord und Brandstiftung als gegeben an (Foto: av).

Emmendingen

Emmendingen

Deftige Niederlage für Kappelrodeck Emmendingen (red) - Der Höhenflug des TV Kappelrodeck in der Volleyball-Oberliga ist nach vier Siegen in Serie gestoppt: Beim Zweiten BEG United Emmendingen verlor der TVK deutlich mit 0:3. Auch die Jung-Bisons mussten gegen Freiburg III eine Niederlage einstecken (Foto: toto).