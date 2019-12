Treubau und Stadt begraben das Kriegsbeil Von Harald Holzmann



Baden-Baden - Die Nachricht aus Freiburg passt zum Termin: Kurz vor Weihnachten teilt die Baufirma Treubau mit, dass sie auf eine millionenschwere Schadenersatzklage gegen die Stadt verzichtet. Das Timing kommt wohl nicht von ungefähr: Wie das BT aus dem Rathaus erfahren hat, soll sich der Gemeinderat im Januar mit dem Projekt Eberts Garten in Oos beschäftigen. Dort will Treubau, wie berichtet, ein Pflegeheim und Wohnhäuser bauen.



Worum dreht es sich bei der Klage? Es geht um das Vincentius-Areal. Die stadteigene Baugesellschaft GSE hatte das Gelände gemeinsam mit einer privaten Firma der katholischen Kirche abgekauft. Die Treubau AG war als Bieter auf der Strecke geblieben, obwohl man nach eigenen Angaben 1,1 Millionen Euro mehr geboten hatte. Dagegen, dass die Stadt überhaupt als Käufer auftrat, klagte Treubau und bekam recht. Die Firma bereitete eine Schadenersatzklage über eine siebenstellige Summe vor. Ende 2019 verjährt die Frist für die Klage-Einreichung. Wieso verzichtet das Unternehmen auf so viel Geld? Treubau-Vorstand Volker Homann sagt, dass die 46 Seiten umfassende Klageschrift auf Schadensersatz seit gut einem Jahr fertig vorbereitet sei, der Stadt vorliege und nur noch abgeschickt werden müsse. "Wir haben uns aber entschlossen, die Vergangenheit ruhen zu lassen", wird er in einer Mitteilung zitiert. Man wolle der Stadt keinen Schaden zufügen und für finanzielle Einbußen in erheblicher Höhe zulasten der Steuerzahler verantwortlich sein. "Damit ist der Rechtsstreit um das Vincentius-Areal ein für alle Mal vom Tisch und alle Beteiligten können in die Zukunft schauen." Zudem betont Homann, dass die Treubau mehrheitlich einer gemeinnützigen Stiftung gehört. Man orientiere sich nicht ausschließlich an wirtschaftlichen Zielen, sondern habe den Anspruch, soziale Verantwortung und Gewinnstreben zu verbinden. "In diesem Kontext sehen wir unsere Entscheidung, die Schadensersatzklage nicht einzureichen und das Kapitel im Sinne eines guten Einvernehmens mit der Stadt zu schließen." Was steckt noch dahinter? Auf BT-Nachfrage macht Homann deutlich, dass es ihm auch darum geht, dass seine Firma künftig in der Kurstadt zum Zug kommt. "Eine solche Klage wäre ein Imageproblem für weitere Aktivitäten, die wir in Baden-Baden vorhaben", sagt er. "So etwas geht nur im Frieden miteinander." Um welche "weiteren Aktivitäten" geht es da? Die Firma ist dabei, das frühere Ludwig-Wilhelm-Wohnstift in hochwertige Eigentumswohnungen zu verwandeln und auf dem Grundstück weitere Neubauten zu errichten. Zudem ist in Oos das Wohnprojekt "Eberts Garten" geplant. Treubau hat das Ex-Areal der Baumschule Eberts erworben - "zu einem nicht besonders hohen Preis", wie Homann sagt, um dort preisgünstiges Wohnen zu realisieren. Was genau ist vorgesehen? Geplant sind neben einem Pflegeheim mit 100 Plätzen als Ersatz fürs Ludwig-Wilhelm-Stift für den DRK-Kreisverband Baden-Baden eine Tagespflegeeinrichtung für den in Berlin ansässigen und bundesweit tätigen Träger "Advita", ein Mehrgenerationenhaus mit 20 Mietwohnungen für die Baden-Badener Projektgruppe "Weitblick", 40 Sozial- und 40 preisgünstige Eigentumswohnungen. "Das Allerwichtigste ist der soziale Touch des Projekts", sagt Homann. Wie stehen die Chancen für die Realisierung? Gut. Die Verwaltung wollte auf dem Areal eigentlich ein Gewerbegebiet entwickeln. Doch der Gemeinderat hat sich dagegen ausgesprochen und gefordert, an der Stelle ein Wohngebiet zu auszuweisen. Dem Auftrag kommt man im Rathaus nun nach. Wie Baubürgermeister Alexander Uhlig sagt, soll der Gemeinderat im Januar einen Bebauungsplan beschließen, der das Projekt ermöglicht. Im Februar soll Treubau seine Pläne erstmals im Gestaltungsbeirat präsentieren. Treubau-Chef Homann betont, dass man bis dahin zusammen mit dem Karlsruher Stadtentwickler Werner Gerhardt konkrete Pläne erarbeiten wird. Was sagt die Stadtverwaltung zum Klage-Verzicht? Es habe unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben, wie hoch die Schadenersatzsumme ausfallen müsse, sagt Uhlig. Die von Treubau geforderte Summe im siebenstelligen Bereich hielten von der Stadt beauftragte Juristen aber für "nicht durchsetzbar". Nichtsdestotrotz begrüßt er die Ankündigung, das Kriegsbeil zu begraben. Wie beurteilt Treubau die Erfolgsaussichten der Klage? Die Klage hätte Erfolgsaussichten gehabt, so schätzten es laut Homann jedenfalls die mit dem Fall betrauten Juristen ein. Man habe ihm versichert, "dass wir bei der vorliegenden, eindeutigen Faktenlage gute Chancen hätten." Was waren die genauen Hintergründe des Falles? Die von Uhligs Vorgänger Werner Hirth 2011 verantwortete Beteiligung der stadteigenen GSE am Kauf des etwa 9 000 Quadratmeter großen Vincentius-Areals war nach letztinstanzlichem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim unzulässig - aus zwei Gründen: Der Bau und Vertrieb von Luxuswohnungen sei nicht Gegenstand der städtischen Daseinsvorsorge, und die Stadt dürfe nicht in Konkurrenz zu Wirtschaftsunternehmen treten, so die Richter. Wie ging es nach dem Urteil weiter? Man habe angeboten, unter Verzicht auf Schadensersatzansprüche die GSE-Anteile am Projekt zu übernehmen, "und zwar zu den Konditionen, die die GSE entrichtet hatte", teilt Treubau mit. "Dieses Angebot wurde jedoch von der Stadt ausgeschlagen." Die Anteile wurden stattdessen an den Projektpartner Ideal Wohnbau, veräußert, die seither alleine verantwortlich ist. "Unsere Juristen sehen durch die Ablehnung des Angebots eine Verletzung der Schadensminderungspflicht", so Homann. Dies hätte sich auf den Schadensersatz-Prozess ebenso ausgewirkt, wie auf die Frage, ob eine Versicherung einspringt, meint er. Zudem sei durch eine Änderung des Bebauungsplans 2016 die Ausnutzbarkeit der Grundstücke erhöht worden, wodurch sich ihr Wert um mehrere Millionen Euro gesteigert habe. Somit sei Treubau "ein Schaden in siebenstelliger Höhe entstanden", heißt es weiter. Kommentar

