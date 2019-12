Chöre sorgen für besinnliche Stimmung

Baden-Baden - In den vergangenen 19 Jahren ist es für viele Mitbürger eine liebe Tradition geworden, der Einladung zur Weihnachtsstimmung in St. Bernhard Folge zu leisten. Immer am Donnerstag vor Heiligabend zeigen die Weststädter Gesangvereine Oosscheuern und Concordia zusammen mit der Bürgervereinigung Großer Dollen und weiteren Vereinen, wie eine gute Kooperation über Vereinsgrenzen hinweg aussieht.

In seiner charmanten Moderation der Veranstaltung sprach Eberhard Blaschka die Intention an, sich mit dem musikalischen Abend bei den Menschen für ihre Treue zu den Baden-Badener Weststadtvereinen zu bedanken. Neben der besinnlichen Einstimmung auf die bevorstehenden Festtage unterstützten die Besucher mit ihren freiwilligen Spenden zudem je zur Hälfte die Baden-Badener Tafel und den Kinder- und Jugendhospizdienst Baden-Baden/Murgtal.

Pfarrer Michael Teipel freute sich über die vielen Zuhörer in seinem Gotteshaus und verwies auf einen kleinen Schilderbaum als Einstimmung auf die Adventssonntage. "Gemeinschaft" oder "Du bist mir nicht egal" stand da zu lesen. Er betonte die Notwendigkeit der Versöhnung, in einer scheinbar verkorksten Situation mal über seinen Schatten zu springen und als Erster die Hand auszustrecken, statt immer nur um sich selbst zu kreisen. Einander zugew andt zu sein als Teil einer Gemeinschaft und ein sorgsamer Umgang miteinander, "das ist nochmal ein ganz anderes Weihnachtsfest", ermunterte Teipel zu mehr Miteinander.

Die feierliche Einstimmung übernahm Harald Volz an der Orgel der Bernharduskirche und wechselte dann direkt ans Dirigentenpult des Gesangvereins Oosscheuern. Mit dem "Weihnachtsliedchen" von Max Bruch, dem romantischen "Weihnachten bin ich zu Haus" und dem festlichen "Jubilate" schuf der gemischte Chor den besinnlichen Grundtenor in der akustisch wunderbar austarierten Kirche.

Der Polizeigesangverein unter der Leitung von Albin Späth schloss sich an mit der Bitte um Frieden, "Dona pacem", und intonierte das Glaubensbekenntnis von Udo Jürgens an eine weite und bunte Welt. Mit dem ergreifenden "Vater unser" von Hanne Haller beschlossen die Mannen ihren Beitrag.

Holger Ebeling und sein Gesangverein Concordia fragten "Ist es noch weit nach Bethlehem?", gaben das "Ave Maria" zum Besten und reisten mal eben über die Grenze ins Nachbarland mit "Cantique pour Noel".

Ein gewaltiges Stimmvolumen (trotz etlicher fehlender Sänger) brachte der Seniorenchor des Mittelbadischen Sängerkreises auf die Bühne. Im Verlauf des Konzerts wurde deutlich, dass etliche Sänger gleich mehrfach unterwegs sind und sich in verschiedenen Chören einbringen. Harald Volz leitet auch diesen reinen Männerchor, der überzeugend "Weihnachtsglocken", den "Weihnachtsengel" und das "Vater unser" von Gotthilf Fischer intonierte.

Brigitte Holzner, die Vorsitzende der Bürgervereinigung Großer Dollen, rundete die besinnliche Stimmung mit eingestreuten Weihnachtsgeschichten ab. Da stritten die Kekse im Weihnachtsteller um den besten Platz, bis sie erkannten, dass sie doch am Ende alle den Beschenkten Freude bereiten. Dem kleinen Sternenengel purzelten die Lichtgeister wie Tränenbäche vom Gewand angesichts all der Not und des Leids auf der Erde. Doch als er den Stall mit Maria und Josef und dem Jesuskind entdeckte, wusste er, es gibt noch Hoffnung, und das Licht kehrte zu ihm zurück.