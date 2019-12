Die Menschenrechte in Bildern

Baden-Baden - Mit 30 Artikeln verabschiedeten die Staaten der Vereinten Nationen (UNO) am 10. Dezember 1948 die "Erklärung der Menschenrechte". Aus diesem Anlass zeigt die Volkshochschule (VHS) Baden-Baden in ihren Räumen in der Cité mit 30 Bildern, was daraus geworden ist.



Seit Monika Burck 2013 VHS-Leiterin wurde, präsentiert sie auf dem galerieähnlichen Flur zu den Kursräumen in der Breisgaustraße 19a mindestens zwei Ausstellungen jährlich. "Da täglich rund 300 Kursteilnehmer die Volkshochschule besuchen, ist der Platz ideal, um en passant Informationen und vor allem politische Inhalte zu vermitteln", erklärte sie.

So gab es in der Vergangenheit interessante Themen wie "Die Mütter des Grundgesetzes" und "Der Kalte Krieg". Auch die aktuelle Ausstellung "70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte", die Amnesty International konzipierte, ist sehr spannend. "Bei einem Kurs oder Vortrag über Menschenrechte käme wahrscheinlich niemand, aber auf solche Bilder schaut jeder", so Burck.

Die UNO skizzierte mit ihren Artikeln das Bild einer Welt, in der alle frei und friedlich miteinander leben könnten, wenn sie nur wollten. Die Erklärung war revolutionär, weil sie erstmals allen Menschen auf der Erde die gleichen Rechte garantierte. Die Ausstellung blickt auf einzelne Menschenrechte sowie Ereignisse und Persönlichkeiten, die exemplarisch für die Entwicklungen in den vergangenen 70 Jahren stehen. Dazu gehören die Schwarze Rosa Parks, die sich 1955 in den USA weigerte, ihren Sitzplatz im Bus für einen Weißen zu räumen, sowie die chinesischen Protestierenden, die 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens Demokratie und Meinungsfreiheit forderten. 30 Bilder können der Komplexität dieses Thema nicht annähernd gerecht werden, doch sie setzen Schlaglichter, die an Meilensteine und an Rückschläge erinnern, und auch daran, von welchen Rechten viele von uns tagtäglich Gebrauch machen - oder auch nicht.

Trotzdem bleibt die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" revolutionär, weil auf sie verbindliche Menschenrechtspakte folgten, auf die sich Menschen in sehr vielen Ländern berufen können. Immer wieder konnten die Menschenrechte so staatlicher Willkür Einhalt gebieten. Und schon damals wurden elementare Rechte fest verankert, darunter das Recht auf die Privat- und Freiheitssphäre des Einzelnen (Artikel 12), das heute im Zeitalter der Digitalisierung wieder hochaktuell ist.

Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Februar 2020 in der Volkshochschule, Breisgaustraße 19a, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr sowie Samstag (bei Kursbetrieb) von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.