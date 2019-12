Besen nötig nach Sand-Zeremonie Von Henning Zorn Baden-Baden - Es wird an der Oos immer noch eifrig "Ja" gesagt: Auch 2019 hat sich für das Baden-Badener Standesamt wieder zu einem arbeitsreichen Jahr entwickelt - Ende Dezember wird man erneut deutlich über 300 Paare in den Hafen der Ehe gelotst haben.

Leicht zu merkende Hochzeitsdaten - am besten eine Schnapszahl - erfreuen sich ja schon länger größter Beliebtheit, denn ein vergessener Hochzeitstag kann schnell zu einem Ehekrach führen. 2019 war und ist diesbezüglich nicht so sehr gesegnet. Der 19. 9. stieß immerhin auf einiges Interesse: Vier Trauungen fanden an diesem Donnerstag statt. Das ist laut Standesamtsleiter Günter Lippert eine ganze Menge für einen Wochentag, der sich hinsichtlich derartiger Aktivitäten nicht der größten Beliebtheit erfreut. Der 19. 1. wäre auch noch ein gutes Datum gewesen, doch im Januar dieses Jahres bot das Standesamt noch keine Samstagstermine an, bei denen grundsätzlich mit bis zu sechs Trauungen der größte Andrang herrscht. So gab es in diesem Jahr keinen "Super-Heiratstermin" wie etwa im Vorjahr der 18. 8. 2018, an dem das Standesamt insgesamt neun Eheschließungen vornahm. Trotzdem wurde auch 2019 wieder lebhaft geheiratet, das Standesamt erwartet insgesamt wohl rund 350 Trauungen. Und dazu trägt der Dezember maßgeblich bei, denn er gehört in Baden-Baden mit seinem internationalen Standesamt zu den begehrtesten Heirats-Monaten. Bei Last-Minute-Vermählungen kurz vor Jahresende spielt neben der Liebe nicht selten auch das Interesse am rückwirkenden Sichern von Steuervorteilen eine gewisse Rolle. Die beiden Samstagtermine am 7. und 21. Dezember waren und sind ausgebucht. Der letzte Trau-Termin im alten Jahr ist am Freitag, 27. Dezember. Das Ergebnis von 2018 mit 370 Trauungen wird man allerdings wohl nicht mehr ganz erreichen können. Für heiratswillige Schnapszahl-Freunde bietet auch das nächste Jahr eine gewisse Enttäuschung. Das eingängigste Datum wäre natürlich der 20. 2. 2020, doch das ist ausgerechnet der Schmutzige Donnerstag in der Hochphase der Fastnacht. Und da ist das Standesamt nur bereit, Ja-Worte bis um 11 Uhr entgegenzunehmen, da bekanntlich danach die traditionelle Rathausstürmung stattfindet. So werden es an diesem Tag wohl nicht viel mehr als die vorliegenden vier Reservierungen werden - schließlich hat nicht jedes Brautpaar Freude an einer Eheschließung im Morgengrauen. Immer öfter, dies ist Amtsleiter Lippert aufgefallen, wird der Wunsch geäußert, die standesamtliche Trauungszeremonie noch mit zusätzlichen feierlichen Elementen zu ergänzen. So lasse man Musik und auch Gesang zu. Das Streuen von Reis oder das Aufsteigenlassen von Luftballons wird aus Gründen der Verschmutzung (Lippert: "Manchmal entdecken wir erst im Winter, wenn die Bäume kahl werden, noch Ballonreste in den Ästen") nicht so gerne gesehen. Aber man wolle auch nicht alles verbieten, meint Günter Lippert. Allerdings sollen Sand-Zeremonien im Standesamt künftig nicht mehr zugelassen werden. Bei diesem Hochzeitsbrauch aus den USA gießen Braut und Bräutigam abwechselnd unterschiedlich gefärbten Sand in einen Glasbehälter. Dabei soll ein schönes Muster entstehen, das die Verbindung von Mann und Frau symbolisiert. Als so etwas in diesem Jahr bei einer Trauung im Baden-Badener Standesamt praktiziert wurde, ergab sich anschließend doch einiger Reinigungsbedarf. Immer öfter wird auch angefragt, ob eine Trauung in einem Hotel oder im eigenen Garten möglich ist. Das kommt aber für Lippert und sein Team nicht in Frage. Als besondere Örtlichkeiten, um unter behördlichem Segen den Bund fürs Leben zu schließen, gibt es in Baden-Baden das Theater und das Casino. Ansonsten bleibt neben den Ortsverwaltungen nur das Trauzimmer des Standesamts, wobei Günter Lippert hofft, dass dort im nächsten Jahr endlich die lang ersehnte Klimaanlage installiert wird. Schließlich ist schon der eine oder andere vor dem Ja-Wort ins Schwitzen geraten.

