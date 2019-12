Sägen, sägen, sägen - bis die Arme zittern

Sinzheim - Helm auf, Säge in die Hand - und "dann habe ich nichts mehr mitbekommen". Den 2. Weihnachtsfeiertag im Jahr 1999 hat sich der Chef des Sinzheimer Bauhofs, Guido Maier, anders vorgestellt. Statt mit weihnachtlichen Liedern wird nicht nur die Stabsgemeinde vom tobenden "Lothar" beschallt. Schließlich richtet der Orkan die höchsten Sturmschäden der jüngeren europäischen Geschichte an.



"Ich habe gesägt, bis meine Arme nur noch gezittert haben!", fasst Maier kopfschüttelnd das unfassbare Geschehen vor 20 Jahren zusammen. Dieser 26. Dezember ist ein Tag, den Maier nicht vergisst. Und mit "Ich weiß noch genau ..." beginnen auch Thomas Löscher, stellvertretender Bauhofsleiter, und die beiden für Sinzheim zuständigen Förster, Georg Schumann und Markus Rudolph, ihre Erzählungen. Dabei ist ihnen allen auch das Fazit gemein: So etwas wollen sie auf keinen Fall noch einmal erleben!

Läppische zwei Stunden hat der Orkan gewütet, aber "wir sind bis heute mit den Folgen beschäftigt", macht Schumann das Ausmaß deutlich. Noch bis zu seiner Rente, so schätzt er, werde man mit "Lothar" zu tun haben - und das ist erst in acht Jahren. 120 Hektar Sturmwurffläche musste Schumann im Sinzheimer Bergwald beklagen - das ist fast die Hälfte der Gesamtfläche von 260 Hektar. Die Ebene, also der Bruchwald, war gar auf seiner kompletten Ausdehnung betroffen, erzählt Kollege Rudolph. Nahezu 50 Hektar schert der tobende "Lothar" gänzlich kahl. Daher heißt es bis heute: pflegen, pflegen, pflegen. Und durch den jungen Baumbestand - Naturverjüngung und Neupflanzungen kamen nach dem Sturm - mit wenig Ertrag. "Abartig" war laut Schumann das Jahr 2000 ("Wir haben zehn Mal so viel eingeschlagen als normal"), sieben Tage die Woche habe auch Rudolph durchgeschuftet.

Und ebenso zeitintensiv war auch der Sturmtag selbst. Feuerwehr, Bauhof und Förster haben auf eigene Faust die Sache angepackt, so etwas wie ein Krisenstab war nicht eingerichtet worden. Thomas Löscher: "Wir haben ja etwas machen müssen, es ging gar nichts mehr." So liefen bei der Sinzheimer Feuerwehr in der Funkzentrale die Informationen ein, und auch die Bauhof-Mitarbeiter erreichen Meldungen über Meldungen.

Mit wie vielen Mann der Bauhof im Einsatz war, kann Guido Maier gar nicht mehr genau sagen: "Da hat man nur noch gesägt." Denn die Bäume lagen überall, auf Privatgrundstücken, auf Waldwegen, auf den Straßen. Nach Leiberstung und Schiftung und zur Klosterschänke war kein Durchkommen, "die Ortseinfahrt Winden war komplett blockiert", Vormberg war stark betroffen, und der Waldhof, westlich von Tiefenau und Autobahn gelegen, war von der Außenwelt abgeschnitten, weiß Löscher. Erst am dritten Tag konnte damit begonnen werden, zu den Aussiedlerhöfen zu gelangen. Zuvor stand auf der Prioritätenliste ganz oben, Straßen und Wege freizuräumen und dem laut Löscher "totalen Chaos" Herr zu werden. Drei Tage hat es gedauert, bis die Feuerwehr die Straße nach Leiberstung freigeschnitten hatte, blickt Schumann zurück. Mit Schlepper, Radlader und Motorsäge ging es von beiden Seiten zur Sache, "die Straße hat man gar nicht mehr gesehen", beschreibt Guido Maier.

Was dafür deutlich zu sehen war: eine enorme Hilfsbereitschaft untereinander. Sie ist Maier, Löscher, Schumann und Rudolph neben den immensen Schäden eindrücklich in Erinnerung. Ohne nachbarschaftliche Hilfe wäre wohl noch mehr Zeit des Aufräumens verstrichen. Ganz ungefährlich ist es beim Aufräumen und beim Sturm selbst natürlich nicht zugegangen. "Dass nicht mehr passiert ist, wundert mich", blickt Maier froh - und überrascht - zurück. Vorteil war wohl, mutmaßt Löscher, dass der Sturm zur Mittagszeit kam, und viele Menschen drinnen waren.

Erinnern müssen sich - auch wenn sie es nur ungern tun - Löscher und Maier lediglich anhand ihrer Bilder im Kopf. Fotos vom Tag selbst? Fehlanzeige. Selbst wenn Handys damals schon zum Alltag gehört hätten, wie es heute der Fall ist, wäre wohl keine Zeit gewesen, auf den Auslöser zu tippen. BT-Fotograf Bernhard Margull hielt dagegen viele Eindrücke im Bild fest. Thomas Löscher ist sich sicher, Handys hätten die ganze Situation damals noch verschärft, und man wäre noch mehr im "Viereck gerannt".