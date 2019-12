Jung und Alt für die Musik begeistert

Eltmann

Bisons reisen zum Tabellenletzten Eltmann (red) - Die Volleyball Bisons Bühl gastieren am Samstag beim Bundesliga-Schlusslicht Eltmann. Zu den sportlichen Problemen gesellen sich bei den Bayern nun noch finanzielle hinzu. Der Verein wird am Montag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren sstellen (Foto: av).

Gaggenau

Große Nachfrage nach Bauplätzen Gaggenau (uj) - Ein Paket von insgesamt zehn Bebauungsplänen hatte der Gaggenauer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu beraten und zu beschließen. Würden alle Pläne auch umgesetzt, könnten in den Stadtteilen mehr als 400 neue Wohneinheiten entstehen (Foto: wiwa).

Freiburg

Bilanz des Borkenkäferjahrs Freiburg (red) - Das Borkenkäferjahr 2019 hat auch den Nordschwarzwald heftig getroffen - aber nicht so heftig, wie in diversen Katastrophenszenarien zu Jahresbeginn spekuliert worden war. Diese Bilanz zieht die Forstliche Versuch- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg (Foto: dpa).

Baden-Baden

Teuer - aber unumstritten Baden-Baden (sre) - Die Sanierung der Fieserbrücke (Foto: Archiv/Körner) muss sein, auch wenn es deutlich teuer wird als ursprünglich geplant: Darüber war sich der Gemeinderat am Montag einig. Einstimmig genehmigte das Gremium Mehrkosten von 550 000 Euro.