Gemeinsames Singen wird zum Erlebnis

Bietigheim

Herbstmeister von 1969 Bietigheim (red) - Sein 100-jähriges Bestehen feiert der SV Germania Bietigheim schon das ganze Jahr über. Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte war der Aufstieg in die 1. Amateurliga 1969. Die ehemaligen Spieler trafen sich jetzt und schwelgten in Erinnerungen an alte Zeiten (Foto: pr).

Baden-Baden

Das Kriegsbeil wird begraben Baden-Baden (hol) - Das Kriegsbeil zwischen der Freiburger Firma Treubau und der Stadt wegen des Vincentius-Areals (Foto: Walter) wird begraben. Das macht den Weg frei für die Realisierung eines Wohnprojekts unter ganz anderen Vorzeichen an einem anderen Ende der Stadt.

Bühl

Friedenslicht im Rathaus Bühl (red) - Das Friedenslicht aus Bethlehem ist im Bühler Rathaus angekommen. OB Hubert Schnurr und Bürgermeister Wolfgang Jokerst empfingen Daniela Weißmann und Gaby Sygo vom "Kleiner Stern" sowie Marc Vollmer von St. Maria, um ihre Kerzen zu entzünden (Foto: Stadt).

Gaggenau

Hausarztpraxis in Ottenau schließt Gaggenau (mm) - Dr. Andreas Rabe schließt Ende Januar 2020 aus Altersgründen seine Hausarztpraxis in Ottenau in der Furtwänglerstraße 24. Trotz intensiver Suche war es dem 67-jährigen Allgemeinmediziner in fünf Jahren nicht gelungen, einen Nachfolger zu finden (Foto: slma).